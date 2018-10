DØMT: Teaterregissøren Jean-Claude Arnault ble mandag dømt til fengsel for voldtekt. Bildet er fra rettssaken i september. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Svensk kulturprofil dømt til fengsel for voldtekt

Den svensk-franske teaterregissøren Jean-Claude Arnault (72) får to års fengsel for voldtekt av en kvinne.

Jean-Claude Arnault, også kjent som «Kulturprofilen», var tiltalt for to voldtekter i 2011 mot den samme kvinnen. Han har nektet straffskyld, men ble mandag dømt til to års fengsel for én voldtekt skriver NTB. Dermed ble han frikjent for den ene voldtekten.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om tre års fengsel.

Teaterregissøren er også dømt til å betale kvinnen 115.000 svenske kroner.

Arnault har sittet i varetekt etter at rettssaken var ferdig i slutten av september. Dette fordi man fryktet at han skulle reise ut av Sverige for å slippe unna en eventuell straff.

Flere anmeldelser

Anklagene mot teaterregissøren dukket opp i slutten av 2017, etter at 18 kvinner fram i Dagens Nyheter der de beskrev overgrep og seksuell trakassering som de anklaget ham for.

I den forbindelse valgte åtte av disse kvinnene å anmelde Arnault. Fire av anmeldelsene gjaldt voldtekt.

Likevel ble han kun tiltalt for to tilfeller. Dette var fordi flere av sakene var foreldet etter loven.

Har fått stor oppmerksomhet

Saken har vakt stor oppmerksomhet i Sverige ettersom den har spilt en sentral rolle for konflikten som rammet Svenska Akademien tidligere i år , og som førte til at flere medlemmer av den ærverdige institusjonen gikk av. Skandalen har også medført at det ikke blir delt ut noen nobelpris i litteratur i år.

Han er gift med lyrikeren Katarina Frostenson, som fram til april var medlem av akademiet.