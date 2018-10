SØKER RETTFERDIGHET: Fredsprisvinner Nadia Murad ønsker seg et rettslig oppgjør på vegne av jesidiene. Foto: Andrew Harnik, AP

Nobelprisvinner: – Rettferdighet er at IS-overgriperne stilles for retten

UTENRIKS 2018-10-08T16:56:44Z

Fredsprisvinner Nadia Murad sier at utmerkelsen går til alle ofre for krig og seksuell vold, men ønsker seg et rettslig oppgjør med overgriperne.

Publisert: 08.10.18 18:56

Den 25 år gamle kvinnen, som drømte om å bli historielærer eller sminkør, har seilt opp som en av de fremste talspersonene for kvinner utsatt for seksuell vold i krig de siste årene.

Fredag kom beskjeden om at hun er årets vinner av Nobels fredspris.

– Det var en stor overraskelse da jeg fikk høre at jeg får prisen. Det er en stor ære og en utmerkelse som kommer med stort ansvar, sa 25-åringen under pressekonferansen i Washington mandag. Det er første gang hun uttaler seg om den prestisjetunge utmerkelsen.

Kidnappet og gjort til sexslave

Hennes liv endret seg drastisk da ekstremistgruppen IS gjennomførte et folkemord mot den religiøse minoriteten jezidiene 3. august 2014. Landsbyen hun kommer fra, Kocho, omtales som en IS har forsøkt å fjerne fra kartet.

Under folkemordet ble hun og to av hennes søstre kidnappet, tvunget til å konvertere og solgt som sexslaver, skriver NTB. Foreldrene og seks av hennes ni brødre ble drept.

Etter at hun rømte fra IS og flyktet til Tyskland, har hun brutt tabuet om å snakke om seksuelle overgrep og fortalt sin historie til FN .

Vil ha rettslig oppgjør

Selv om Murad selv er kommet seg i trygghet, er hun svært opptatt av å sette søkelys på situasjonen for jezidiene som er igjen i Irak.

– Jezidiene har hatt en usikker fremtid siden 2014. Vi har ikke tall for hvor mange vi har mistet og hvor mange det ikke er gjort rede for. Jeg forlot et land i ruiner, det vil ta tiår å gjenoppbygge det.

Noen av dem som det ikke er gjort rede for, er trolig fortsatt IS-slaver.

– Vi håper at de lever, men de har vært fanget siden 2014. Noen ganger tilbyr IS-medlemmene å selge slavene for å få penger til å rømme fra området selv.

På spørsmål fra salen om hva som skal til for å yte rettferdighet mot dem som har vært ofre for den seksuelle volden, svarer Murad:

– Så langt har vi ikke sett rettferdighet for jezidiene og spesielt ikke for dem som har vært ofre for sexslaveri. Men dørene er åpnet for at vi får fortelle våre historier om hva som har skjedd med folket vårt og våre kvinner. De som har gjort dette er ikke stilt til ansvar.

Hun legger til at IS-medlemmene ikke skal henrettes, men at det bør gjennomføres et rettslig oppgjør.

– Det må tas til retten og de må stilles til ansvar for det de har gjort. Vi jobber med FN og andre myndigheter for å sørge for at det skjer.

– Utvist uvanlig mot

Den irakeren fikk fredsprisen sammen med den kongolesiske legen Denis Mukwege . De to har utmerket seg som frontfigurer i arbeidet for å ende seksuell vold som et våpen i krig og væpnet konflikt.

– Det er en stor ære å bli tildelt prisen sammen med min venn Denis Mukwege, sa Murad og la til at dette er en pris for alle ofre for seksuell vold.

Murad har utvist uvanlig mot ved å fortelle sin historie og ved å snakke på vegne av andre ofre, heter det i begrunnelsen fra Nobelkomiteen.

På spørsmål om hva hun skal bruke prispengene på, forteller Murad at alt skal gå til å fremme saken, imidlertid legger hun vekt på at det ikke er nok til å gjenoppbygge jezidi-samfunnene som er revet ned, kjøpe fri alle de som er slaver og etterforske massegravene som er avdekket.

Hun sier at det må jobbes for å stille forbryterne til ansvar og å sikre trygghet for ofrene.

– Jeg oppfordrer alle regjeringer til å slutte seg til meg i kampen mot folkemord og seksuell vold.

Murad og Mukwege mottar fredsprisen i Oslo 10. desember.