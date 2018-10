VETERAN PÅ JOBB: Doug Henry og hans bedrift resirkulerer papir og støper fiberemballasje som brukes til å beskytte produkter i alle former. Hans far med samme navn startet bedriften i 1962. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bedriftseiere før dramavalg i USA: Derfor hyller vi Donald Trump

UTENRIKS 2018-10-18T19:58:30Z

LEBANON/WORMLEYSBURG/HARRISBURG, PENNSYLVANIA (VG) Donald Trump skryter av egne skattekutt som har gitt fart på amerikansk økonomi. Bedriftseiere i Pennsylvania gir presidenten helt rett.

Publisert: 18.10.18 21:58

– Dette er en actiondrevet administrasjon som oppnår mye mer enn tidligere administrasjoner, sier Doug Henry, president, eier og direktør i Henry Molded Products, mens han viser oss rundt i en av sine tre fabrikker – med totalt 140 ansatte.

Doug Henry har sagt ja til å ta imot VG fordi han er lei av at det han mener er demokrater og liberale aktører og medier som sprer usannheter om Trumps omstridte skattekutt, at de kun er forbeholdt de som allerede er rike – én prosent av befolkningen.

For Trump blir den økonomiske veksten og den lave arbeidsledigheten to av de viktigste snakkepunktene før det kanskje mest interessante amerikanske mellomvalget i historien.

Doug Henry, en vennlig mann i stramme klær, viser oss stolt rundt i familiebedriften som resirkulerer papir og støper fiberemballasje som brukes til å beskytte produkter i alle former. Det er nesten 40 varmegrader inne i lokalene.

Men her er det business 24/7. Året rundt. Bestillingene strømmer inn.

Henry snakker om hvordan Trumps skattekutt for første gang på mange år har gjort at han kunne øke produktivitetsbonusen til de ansatte.

– Vi tjener mer penger enn vi har gjort på lenge. Mange sier sarkastisk at de pengene havner i min lomme. Ikke noe kunne vært lenger fra sannheten. Jeg tar pengene og reinvesterer i selskapet, slik at vi skal vokse og bli mer effektive. Og for første gang på lenge kan vi også dele mer med de ansatte.

Han har møtt Trump flere ganger. Han forteller om en personlig engasjert president.

– Det er ikke bare skattekuttene, men også alle dereguleringene. De jobber hardt for oss. Vi så ikke det samme med Obama. Trump forstår at det er mellomstore og små bedriftene kan bidra med innovasjon og jobbvekst, fordi vi er fleksible, raske og mottagelige. Hvis ikke vi er det, blir vi knust av de store selskapene, sier Henry.

Han er ikke den eneste som sier dette da VG besøker bedriftseiere i Pennsylvania, en delstat hvor det kjempes om hele 18 ledige seter til Representantenes hus i Kongressen i mellomvalget 6. november.

I en månedlig undersøkelse som organisasjonen NFIB (National Federation of Independent Business) gjennomfører hos sine medlemmer i alle 50 delstater, ble det satt rekorder i september:

Den såkalte optimismeindeksen nådde sitt tredje høyeste nivå på 45 år i undersøkelsens historie. I 23 strake måneder har pilene pekt oppover.

NFIB-president Juanita D. Duggan kaller det «historiens lengste rekke av optimisme for småbedriftene».

– Trump-administrasjonens politikk og ønske om å hjelpe små bedrifter, med «Tax Cuts and Jobs Act of 2017», gir penger tilbake i lommene til bedrifter, slik at de kan reinvestere i egen bedrift og ekspandere. De er også ivrige på dereguleringer, slik at det blir enklere for bedriftseiere, sier Rebecca Oyler til VG.

Hun er lovgivende direktør i NFIBs avdeling i Pennsylvania, og jobber mot delstatspolitikerne i den mektige State Capitol-bygningen i hovedstaden Harrisburg.

– Bare det at småbedriftene nå har en president som lytter til dem, gjør at de elsker Trump, sier Oyler.

Oyler forteller at NFIBs avdeling i Pennsylvania har hatt møter med Trumps administrasjon hele fem ganger på 20 måneder.

Henry Molded Products har også fabrikker i Sør-Carolina og i Storbritannia. Han arvet Henry Molded Products etter sin far, som startet bedriften i 1962, men det er lenge siden de har sett gode tider som dette.

– Hva synes du om Trumps løgner, retorikk og personangrep?

– Du stiller det spørsmålet som om det er fakta at han lyver. Jeg vil si at hans intensjoner med sine konfronterende bemerkninger, enten de er personlige eller om et emne, alltid er relatert til noe som han og administrasjonen ønsker å oppnå. Bekymrer det meg innimellom at det blir veldig konfronterende og personlig? Ja, klart det, jeg skulle ønske det ble presentert på en annen måte. Det ville vært en bra ting hvis han dempet noen av sine mest giftige kommentarer, sier Henry før han legger til:

– Jeg håper ikke de underminerer hva administrasjonens virkelige agenda er, som er å forbedre vår økonomiske hverdag og USAs status i resten av verden.

Det samme er Warren Hudak opptatt av. Han startet regnskapskontoret Warren & Hudak i 1996, og har rundt 1000 kunder han leverer selvangivelser for, inkludert rundt 200 bedrifter.

Ifølge Hudak er det kun fire av hans kunder som ikke nyter godt av Trumps skattekutt.

– For personkunder er det snakk om mellom 100 og 200 dollar i måneden. Jeg er ingen velstående mann. For meg er dette mye penger, sier Hudak, som ikke kan få rost Trump nok.

– Jeg har aldri sett en president som lytter som ham. Denne administrasjonen er villig til å gi entreprenører sjansen. Han gir drømmere drømmer igjen, mener Hudak.

Skattekuttene har ennå ikke gitt ham et større overskudd, men han har fått sjansen til igjen å tilby sine åtte ansatte en årlig helseforsikring. Trump signerte en presidentordre hvor han tillot at det ble handlet helseforsikring fra såkalte pools.

Det betyr at også bedrifter kan gå sammen om å kjøpe helseforsikring fra store aktører, noe som kan gi store innsparinger. Flere eksperter kaller disse helseforsikringene for «søppel». Hudak er ikke enig:

– Dette har gjort bedriften min konkurransedyktig igjen. Det er deilig å endelig se en mann som bryr seg om den lille mann i gaten, og ikke bare de store gutta, sier Hudak om Trump.

Han er ikke redd for at gjelden øker kraftig under Trump . Kongressens eget budsjettkontor CBO advarer mot at den vil eksplodere ytterligere.

– Gjeld er alltid en bekymring, men dette er statiske modeller. De tar ikke høyde for vekst eller det som kommer til å bli skapt, svarer Warren Hudak.

Som mange andre Trump-støttespillere bryr Hudak seg mindre om presidentens usannheter og fornærmelser.

– Jeg kaller det å tenke høyt. Ingen er perfekte. Det er som når man sier noe til den som sitter ved siden av i en bar. Det er kanskje ikke det vi sier foran kona. Vi stemte ikke på en politiker, og jeg vet du hva; jeg synes det er helt ok. Jeg vil ikke ha en president som har en offentlig posisjon og en annen privat. Trump har sin posisjon.