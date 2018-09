GODE BUSSER: Valentina Matvijenko fotografert sammen med president Vladimir Putin sist uke. Begge kommer opprinnelig fra St. Petersburg. Foto: DMITRI LOVETSKY / POOL

Fengslet russers sjef: – Denne historien stinker

UTENRIKS 2018-09-27T01:09:15Z

Utenriksminister Sergej Lavrov har kommentert fengslingen av en russer i Norge på en ironisk måte med at «norsk gjestfrihet slår alle rekorder», mens mannens sjef, Valentina Matvijenko, mener at «denne historien stinker».

Publisert: 27.09.18 03:09

Hun antyder at fengslingen av spionsiktede Mikhail Botsjkarjov (51) er en «planlagt provokasjon».

– Ærlig talt, så stinker det av denne historien. Det var ingen grunn til pågripelsen, sier Matvijenko ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Jeg har skrevet et brev til stortingspresidenten der jeg uttrykker min mening om at dette er en ren provokasjon. Det var ingen grunn til å gjøre noe slikt. Jeg er overbevist om at han vil bli løslatt i løpet av kort tid, sa hun på en pressekonferanse onsdag, stadig ifølge Tass.

Valentina Matvijenko er Russlands mest fremtredende kvinnelige politiker. Hun er leder i føderasjonsrådet, som er overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen. Den fengslede Mikhail Botsjkarjov er ansatt i føderasjonsrådets administrasjon. Matvijenko er altså hans sjef.

Hun sa også at både det russiske utenriksdepartementet og nasjonalforsamlingen gjør alt for at den fengslede russeren i Oslo skal bli sluppet fri.

Utenriksminister Sergej Lavrov ble ifølge gazeta.ru konfrontert med saken mens han er på FNs generalforsamling. Han ble ifølge avisen spurt om «hvorfor Russland sender spioner til Norge?».

– Har du blitt hjernevasket med propaganda, svarte Lavrov, og sa at det er «forvirrende» det som skjer med russiske statsborgere i utlandet. Så la han ironisk til, stadig ifølge gazeta.ru:

– Norsk gjestfrihet slår alle rekorder.

Matvijenko gikk enda lenger i pressekonferansen:

– Hvis dette er en planlagt provokasjon, så er det ondskap, sa hun ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti.

Den russiske statsborgeren deltok på et seminar på Stortinget om digitalisering da ansatte på Stortinget rapporterte om mistenkelig adferd. Han ble senere pågrepet på flyplassen da han var på vei ut av Norge.

Ifølge Matvijenko vil nå Russland vurdere om de skal være med på slike seminarer i fremtiden.

Hun opplyser at Mikhail Botsjkarjov har vært ansatt i føderasjonsrådet i 25 år som IT-ekspert.

– Hvis norsk politi ville markere hans jobbjubileum med å forlenge hans opphold i Norge, så er dette ærlig talt et mindre vellykket eksempel på gave til et jubileum, sa Valentina Matvijenko ifølge Tass.

– En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier etter lagmannsrettens oppfatning at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen, og at han derved har overtrådt straffeloven, skrev Borgarting lagmannsrett onsdag da de forkastet anken fra den spionsiktede russeren.