PROTEST: Dette bildet ble tatt under en protest etter en åtte år gammel jente ble voldtatt og drept i India tidligere i år. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

India: Skal ha bestilt gjengvoldtekt på egen stedatter

UTENRIKS 2018-09-05T21:16:14Z

Den ni år gamle jenta skal ha blitt torturert og drept av sin egen stemor og stebror.

Det fryktelige overgrepet skal ha funnet sted i Kashmir i India . Det melder Hindustan Times . Stemoren skal ha blitt arrestert for å blant annet ha arrangert gjengvoldtekt på stedatteren sin.

Politiet skal ifølge nettsiden ha arrestert syv andre personer knyttet til hendelsen. Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært at stemoren var sint for at mannen hennes ga mer oppmerksomhet til sin andre kone, og at stedatteren var favorittbarnet.

Talsperson for politiet, Imtiyaz Hussain, forteller i en uttalelse at stemoren ba hennes 14-år gamle sønn om å voldta stedatteren mens hun var til stede.

– Da stemoren var på vei til skogen med stedatteren, signaliserte hun til sin 14-år gammel gutt om å bli klar. Han ble senere med sin mor inn i skogen sammen med to andre venner, forteller Hussain.

Politiet forteller videre at den unge jenta skal ha vært savnet i 10 dager før de fant henne død i en skog på søndag.

Rystende detaljer om hendelsen har kommet frem. Etter den ni år gamle jenta skal ha blitt gjengvoldtatt, skal de ha lemlestet henne, og helt syre på kroppen, ifølge politiet.

I tillegg til stemoren og stebroren, skal også en 14-åring, 19-åring og 28-åring ha voldtatt jenta.

Flere slike hendelser har rystet India. Tidligere i april ble en seks år gammel jente voldtatt og kvalt i den indiske delstaten Odisha.

Knappe en måned senere ble en mann funnet skyldig i å voldta og drepe en baby. Bare tre uker etter babyen ble funnet, ble mannen hurtig dødsdømt .

I august skrev VG om 34 barn som skal ha blitt utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep på et barnehjem for jenter i Bihar. Barnehjemmet var offentlig drevet, men utover den vanlige kriminaletterforskningen ville ikke fylket gå videre med større gransking av saken, ifølge Hindustan Times .