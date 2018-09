1 av 3 PÅ PLASS I NEW YORK: Erna Solberg kommenterer pågripelsen av en russisk statsborger. Her besøker hun praktboligen til den norske FN-ambassadøren i Midtown East på Manhattan i New York. Thomas Nilsson, VG

Erna Solberg: – Vi er ikke forbauset

UTENRIKS 2018-09-23T17:03:18Z

NEW YORK (VG) Både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide reagerer på pågripelsen av en russisk statsborger (51).

Publisert: 23.09.18 19:03 Oppdatert: 23.09.18 19:38

En russer er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget, opplyser PST. Mannens forsvarer bekrefter at elektronisk utstyr er beslaglagt.

Solberg og Søreide møter VG og norsk media i praktboligen til den norske FN-ambassadøren i Midtown East på Manhattan.

Statsministeren og utenriksministeren er i New York i forbindelse med topplederuken under FNs 73. hovedforsamling.

Til VG sier Erna Solberg at hun ikke vil mene for mye om en enkeltsak. Hun ble kontinuerlig informert om pågripelsen.

VGs USA-KORRESPONDENT Robert Simsø Ta kontakt og følg meg på: Epost: roberts@vg.no Twitter: RobSimso

– Det er altfor tidlig å si om dette har noe å si for Norges forhold til Russland . Vi må la etterforskningen gå sin gang, sier statsministeren ute på ambassadørboligens terrasse, med mektige Manhattan bak seg.

Hun svarer bekreftende på spørsmål om det bekymrer henne at etterretningsvirksomheten skal ha skjedd inne på Stortinget.

- Ja, samtidig er det sånn at vår etterretning har vært tydelig på at russere og kinesere og andre land driver etterretningsvirksomhet i Norge. De samler inn informasjon som er av interesse. Vi er ikke forbauset over at vi opplever at noen faktisk gjør det, sier Solberg.

– Jeg har ingen kommentarer til dette. Det er en pågående etterforskning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG.

Søreide vil ikke uttale seg om pågripelsen påvirker forholdet mellom Russland og Norge.

– Vi vet ikke hva som har skjedd. Jeg har ingen kommentarer til noe utover det. Vi må være ryddige på det.