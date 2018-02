GAMLE KJENTE: Thorbjørn Jagland og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har kjent hverandre i over 15 år. Torsdag møttes de i Ankara. Foto: Reuters

Jagland advarte Erdogan i Tyrkia: – Det jeg sa ble hørt

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 17.02.18 17:11

2018-02-17

ANKARA (VG) I harde ordelag advarte Europarådets Thorbjørn Jagland president Recep Tayyip Erdogan om at rettssikkerheten i Tyrkia er truet.

Generalsekretæren i Europarådet var torsdag og fredag i Ankara for å legge press på tyrkiske myndigheter . I Tyrkia foregår det massive utrenskinger etter kuppforsøket i 2016.

– Vi er veldig bekymret. Mange journalister, parlamentarikere og borgermestre er fengslet. Vi jobber intenst med hele rettssystemet fordi så mange dommere ble avsatt, sier Jagland til VG.

Det jeg sa ble hørt. Hva det så vil føre til, får tiden vise.

Den tidligere statsministeren sier at han «prater med stor autoritet» overfor tyrkerne, og at det «ikke lett å sette Europarådet til side».

Torsdag tilbrakte han halvannen time med president Recep Tayyip Erdogan.

– Hvis man snakker med ham med helt konkrete argumenter og et helt konkret juridisk språk, så går det greit, sier Jagland om møtet.

Erdogan har «aldri glemt» Jaglands støtte

Jagland og Erdogan har en lang forhistorie:

Da Erdogan vant sitt første valg for det nyetablerte AKP i 2002, fikk han ikke lov til å bli statsminister. Domstolen hadde bannlyst ham fra politikken som følge av at han hadde resitert et religiøst dikt – noe han også satt fengslet for i en kort periode. Jagland, som da ledet Utenrikskomiteen på Stortinget, dro til Ankara for å fordømme behandlingen av Erdogan.

– Det har han aldri glemt. Det var ingen andre som kom med noen støtteerklæring til ham på det tidspunktet. Han har heller ikke glemt at grunnlovsdomstolen den gang dømte politisk. Derfor er det lett å overbevise ham om at de samme rettighetene han nøt godt av, må gjelde andre nå.

Stiller spørsmål om rettssikkerheten

Jagland viser til grunnlovsdomstolen, Tyrkias høyeste rettsorgan. Domstolen er hardt prøvet som følge av utrenskingene.

– Det store spørsmålet er om grunnlovsdomstolen fortsetter å opptre uavhengig og om dens beslutninger vil bli respektert. Hvis ikke må vi stille spørsmål om det finnes en rettssikkerhet i Tyrkia, sier han.

Noen få timer etter at han møter VG, kommer en dom som er et eksempel på nettopp det Jagland frykter: Den terrortiltalte journalisten Mehmet Altan ble først bestemt løslatt av grunnlovsdomstolen av hensyn til hans rettigheter, så ble beslutningen endret av en lavere rettsinstans og nå har Altan fått en livstidsdom .

Fakta Europarådet og Tyrkia Tyrkia har vært medlem av Europarådet siden starten i 1949. Rådet jobber for menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet i 47 medlemsland.

Etter kuppforsøket i 2016 er 152.000 personer blitt avsatt, 133.000 fengslet og 64.000 pågrepet i Tyrkia.

I april 2017 satte Europarådets parlamentarikerforsamling Tyrkia under sin strengeste form for overvåkning.

I november valgte Tyrkia å trekke seg som en av hovedsponsorene til Europarådet.

Under Europarådets oppfordring har Tyrkia opprettet en kommisjon for klagesaker etter utrenskingene. Enkelte saker ender i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

«Kom riktig ut» med Tyrkia etter kuppforsøket

Et annet «ess i ermet» Jagland har overfor Erdogan og Tyrkia, var at han var blant de første europeiske lederne som fordømte kuppforsøket. Han var rask til å avlegge et besøk til Ankara, og han gikk ut mot ryktene om at kuppforsøket var iscenesatt av regjeringen selv .

– Det har opplagt vært et skjult nettverk i Tyrkia som man ikke kunne leve med. Vi kom ut på riktig måte, fordi vi visste om det. Vi hadde konkret informasjon om Gülen-nettverket . Samtidig advarte vi tyrkiske myndigheter mot å kaste nettet for bredt, sier Jagland i dag.

Tyrkias gylne periode forbi

Erdogan ble sett på som en ledestjerne for Midtøsten da han kom inn i politikken med lovnader om å oppfylle menneskerettighetskravene stilt av EU.

– Har Erdogan innfridd løftene?

– Det er allmenn enighet om at han gjorde veldig mye bra for Tyrkia de første årene. Det er ingen tvil om at store reformer ble gjennomført; militæret og rettsvesenet ble avpolitisert etter krav fra oss og EU, og det ble innført store reformer for kurderne. Ingen vil bestride at det var en gylden periode for Tyrkia.

– Når endte denne gylne perioden?

– Jeg tror det endte da alt endret seg rundt Tyrkia. Den interne situasjonen ble annerledes. Hele det kurdiske prosjektet ble stoppet, og terrorspørsmålet kom høyere på dagsorden igjen.