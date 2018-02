TALER: Florida-guvernør Rick Scott foran pressen utenfor Marjory Stoneman Douglas High School. Foto: THOM BAUR / Reuters

Guvernør: – FBI-direktør må trekke seg etter skolemassakre

Publisert: 16.02.18 22:20 Oppdatert: 16.02.18 23:04

5. januar mottok FBI et varsel om en ung mann med voldsomme tendenser. Tipset ble ikke tatt tak i. Én måned senere drepte mannen 17 mennesker.

– At FBI ikke aksjonerte mot drapsmannen er uakseptabelt, sier Florida -guvernør Rick Scott, ifølge New York Post . Han mener at FBI-direktør Christopher Wray burde trekke seg som følge av feiltrinnet.

5. januar ble FBI tipset av en person i Florida-drapsmannen Nikolas Cruz’ indre krets, skriver NTB.

– Innringeren ga informasjon om Cruz' våpen, hans ønske om å drepe folk, hans uberegnelige oppførsel, urovekkende meldinger på sosiale medier og muligheten for at han kunne utføre en skoleskyting, heter det i en uttalelse fra FBI.

Informasjonen ble imidlertid ikke håndtert på tilfredsstillende vis, erkjenner FBI fredag. Ingen tiltak ble iverksatt. Onsdag åpnet 19 år gamle Cruz ild med et halvautomatisk gevær på sin gamle skole i Parkland i Florida. 17 mennesker ble drept, de aller fleste skoleelever.

– 17 uskyldige mennesker er drept, så å anerkjenne feiltagelsen er ikke nok. En unnskyldning vil aldri bringe disse 17 innbyggerne tilbake i live eller trøste familiene som sørger, sier guvernøren.

Ifølge nyhetsbyrået AP deltok Cruz på et treningsprogram som promoterer trygg skytetrening – finansiert av innflytelsesrike The National Rifle Association (NRA).

Skytetreningen er en mangemillionsatsing for NRA, som støtter skyteklubber for unge.

Skolemassakren i Florida er den dødeligste på nesten seks år, men er langt ifra den eneste. De siste 20 årene har det vært tolv større skyteepisoder på skoler der minst fem personer er drept. I snitt skjer det minst én alvorlig skoleskyting i USA hver måned .

Elev etterlyser politisk handlingskraft

I kjølvannet av de større massakrene hentes som regel den betente debatten rundt våpenlovgivning opp. Denne gangen var det de som overlevde i massakren som på ny løftet tematikken.

– Vi er barn. Dere er voksne. Dere må gjøre noe og spille en rolle. Hev dere over deres politiske overbevisning og få noe gjort, oppfordret 17-åringen David Hogg medlemmene av Kongressen gjennom CNN s kameraer. Hogg gjemte seg i et klasserom mens hans jevnaldrende ble drept av gjerningsmannen.

Guvernør åpen for forslag

– Alle forslag er på bordet. Jeg kommer til å undersøke enhver mulighet som kan sikre at barna våre er trygge, sier den republikanske Florida-guvernør Scott til CNN .

Guvernøren har tidligere støttet liberale våpenlover. I etterkant av skytemassakren på en nattklubb i Orlando i 2016, der 49 personer ble drept, sa Scott at ingen som har vært i søkelyset for terrorisme skal kunne kjøpe våpen.

– Men det andre grunnlovstillegget har ikke drept noen, sa han da.

Torsdag kveld samlet minst 1.000 personer seg utenfor Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, mange av dem bar plakater med krav om mer våpenkontroll, skriver NTB.

«Barn trenger ikke våpen», het det på en av plakatene, mens mange ropte taktfast «ingen flere våpen! Ingen flere våpen».

Ikke-tema i Trumps tale

President Donald Trump nevnte ikke våpen under sin syv minutter lange tale i Det hvite hus torsdag. Han la heller vekt på tiltak for mental helse.

– Vi skal samarbeide med lokale myndigheter for å bidra til å sikre våre skoler og takle det vanskelige temaet mental helse, sa han.

Hans forgjenger Barack Obama tok imidlertid til Twitter og oppfordret til en innstramming av våpenlovene.

– Fram til vi ærlig kan si at vi gjør nok for å sikre barna våre fra skade – inkludert sikkerhetslover for våpen, som er langt på overtid, og som amerikanere flest vil ha – må vi endre oss.

Verner om våpenlovene

Andre i det politiske ordskiftet, som Florida-senator Marco Rubio, mener at strengere våpenlovgivning ikke ville ha avverget massakren, ifølge CNN .

– Man leser i nyhetene at de brukte en viss type våpen, og derfor mener man at det skal gjøres vanskeligere å kjøpe denne typen våpen, sier Rubio.

Han får medhold fra advokaten David French i det konservative tidsskriftet National Review .

– Grunnen er åpenbar. Masseskytinger er de mest planlagte angrepene. Ofte er de planlagt i månedsvis, argumenterer French, og fortsetter:

– En mann som har bestemt seg for å drepe, og går aktivt inn for å finne noe å drepe med, kommer til å få tak i våpen.

Han mener at i stedet for å revidere våpenlovene, burde folk være mer oppvakte. Han viser til flere av de blodigste massakrene, der gjerningspersonene månedsvis i forveien hadde gitt foruroligende signaler til omverdenen. Det er dette FBI må kritiseres for å ikke ha fulgt opp.