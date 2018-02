NRA-SJEF: Wayne LaPierre uttalte seg for første gang siden forrige ukes skolemassakre. Foto: JIM WATSON / AFP

NRA beskylder skoleelever for å utnytte menneskers sorg

WASHINGTON, D.C. (VG) Mens Donald Trump lanserer konkrete forslag til strengere lover, mener den mektige våpenorganisasjonen NRA at de som snakker våpenpolitikk ikke bryr seg om barn.

– Kongressen er endelig villige til å gjøre noe med denne saken. Håper jeg.

Det skriver presidenten på Twitter etter å ha listet opp sine forslag innskjerping av våpenlovene. Trump ønsker seg bedre bakgrunnssjekker, med fokus på mental helse, av våpenkjøpere, forbud mot såkalte «bump stocks», som i praksis gjør et semiautomatisk våpen helautomatisk og å heve aldersgrensen for kjøp av våpen fra 18 år til 21 år.

Han presiserer ikke om han med aldersgrensen mener alle typer våpen, eller bare semiautomatiske våpen.

Fra Demokratenes side er responsen på Trumps twittermelding avmålt. Han har skrevet mye der tidligere som de mener han ikke har fulgt opp.

– Å si noe er en ting. Å gjøre noe er noe annet, sier kongressmann Dan Kildee til CNN.

Kaller skoleelever opportunister

Spørsmålet mange stiller seg er hvordan den mektige våpenorganisasjonen NRA, som støttet Trump med store pengebeløp i valgkampen, noe de også gjorde med en lang rekke andre republikanske politikere, vil stille seg til presidentens forslag.

De kjemper stort sett mot alt som foreslås for å gjøre det vanskeligere for amerikanere å få kjøpt skytevåpen. For eksempel har de vært krystallklare i sin motstand mot å heve aldersgrensene for våpenkjøp.

For første gang etter at 17 skoleelever ble skutt og drept i Florida forrige uke uttalte NRA-leder Wayne LaPierre seg offentlig torsdag, da han talte på en konferanse om konservativ politikk i Maryland.

Der rettet han skytsen mot Demokratene og mediene:

– Som vanlig kastet ikke opportunistene bort et sekund før de gjorde tragedien i Florida om til en politisk sak. Tenk over det. Midt i menneskers sorg forsøker de å få til enda mer kontroll for styresmaktene, sier LaPierre, som siktet til demokrater og mediene.

De som har vært mest høylytte i å snakke om politiske løsninger umiddelbart etter skytingen i Florida, og som dermed ifølge LaPierre også må regnes som «opportunister midt i mennesker sorg», er selv elever som overlevde massakren, men mistet sine venner.

– Det er respektløst å kalle oss opportunister, sier Carly Novell, en av de overlevende, til CNN.

Vil ha væpnede skolevakter

NRA-sjefen mener de som sier de er for strengere våpenlover egentlig ikke bryr seg om å beskytte barna, men at de kun er ute etter å ta den individuelle friheten bort fra amerikanerne.

– De forsøker å skyve svikten i skolesikkerhet og den utrolige tabben fra FBI (FBI var varslet om skoleskytteren i Florida før hendelsen journ.anm.) under teppet. Hadde de virkelig brydd seg vil de beskyttet barna. Vi i NRA bryr oss. Vi forsøker å komme med virkelige, praktiske løsninger. Det vi trenger er godt trente, bevæpnede vakter på alle skoler. For å stoppe «a bad guy» med et våpen trengs «a good guy» med et våpen, mener LaPierre.

Carly Novell mener at det ikke er nok å bevæpne vakter på skoler. Hun peker dessuten på at det ikke bare er på skoler masseskytinger skjer.

LaPierre sier på sin side at det ikke er behov for utvidede bakgrunnssjekker, men å sørge for at man må bruke de mulighetene som ligger i regelverket i dag. Ifølge NRA-sjefen svikter delstatsmyndighetene i å legge inn navnene på kriminelle i systemene som ville gjort at man utfører bakgrunnssjekk på dem.

– De gjør ingenting for å fikse systemet som er ødelagt. De er løgnere til kjernen. I stedet angriper de NRA. Det vil skje igjen neste gang en galning skyter, sa LaPierre, som ikke en eneste gang i løpet av sin 30 minutters lange tale nevnte ofrene fra den siste skoleskytingen i Parkland, Florida, eller kom med noen forslag til strengere våpenlover.

Det er verdt å merke seg at langt fra alle som begår masseskytinger har kriminelle rulleblad.

Trump vil bevæpne lærere

Også presidenten tar til orde for mer bevæpning på skoler. I motsetning til NRA snakker han derimot om å bevæpne lærere . Han mener det vil være billigere enn å ha egne sikkerhetsvakter.

Trump påpeker at han ikke snakker om alle lærere, men de som enten har militærtrening, eller annen spesialtrening for våpenbruk. Han mener bare det faktum at lærere er utstyrt med våpen vil være nok til å skremme bort potensielle «galninger» som har tanker om å skyte mot barn på en skole.

– Dersom en potensiell «sicko shooter» vet at en skole har et stort antall svært våpentalentfulle lærere som umiddelbart vil skyte tilbake, vil galningen ALDRI angripe den skolen.

Like før Wayne LaPierre gikk på scenen i Maryland tvitret for øvrig presidenten at ledelsen i NRA er strålende mennesker som elsker USA og ønsker å gjøre det rette for landet.