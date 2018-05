EKS-FBI: Asha Rangappa er tidligere FBI-spesialagent og nå direktør og seniorlærer ved Jackson Institute for Global Affairs ved Yale University. Hun er også juridisk analyst for CNN. Foto: PRIVAT

Tidligere FBI-agent om Trump: «Hvorfor lyve hvis det ikke er noe å lyve om?»

Publisert: 04.05.18 16:31 Oppdatert: 04.05.18 17:28

NEW YORK (VG) Tidligere FBI-agent Asha Rangappa (43) er overbevist om at spesialetterforsker Robert Mueller har flere ess i ermet i sin omstridte etterforskning av Donald Trumps valgkampanje.

Det sier høyprofilerte Rangappa i dette intervjuet med VG.

– Jeg tror det er veldig mye vi ikke har sett og som Mueller kommer til å avsløre den neste tiden, sier Rangappa, som er tidligere FBI -spesialagent.

Flerspråklige Rangappa ble hentet til FBI i New York etter 9/11-angrepet i 2001 for å jobbe med kontraspionasje. Som spesialagent overvåket og avhørte hun mistenkte utenlandske spioner som var her som diplomater og prøvde å få dem til å jobbe for USA i stedet.

Nå jobber som direktør og seniorlærer ved Jackson Institute for Global Affairs ved Yale University.

Lite splitter USA som Muellers etterforskning: Mens republikanerne hevder det ikke er noen bevis for en sammensvergelse mellom valgkampanjen og Russland , og en illsint president Trump kaller alt en heksejakt, fortsetter Mueller ufortrødent sitt arbeid, til demokratenes store glede.

Etterforskningen har hittil resultert i over 100 tiltalepunkter mot 19 personer og tre selskaper. Av de 19 personene finner vi tre tidligere Trump-medarbeidere som har erkjent skyld.

Men frustrerte republikanerne mener at Mueller har gått utover det de mener er hans mandat, nemlig å etterforske selve sammensvergelsen. Trump raser fordi Mueller også gransker hans forretningsimperium.

– Selv om oppdraget var å etterforske en sammensvergelse, kan Mueller også etterforske all kriminalitet som han finner underveis. Når det gjelder å se på Trumps forretninger, så er dette svært relevant, fordi det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, sier Rangappa, og utdyper:

– Hvis Trump har gjort forretninger med russerne opp gjennom årene , så har de kunnskap om ham. Han kan være utsatt for pinligheter som igjen åpner muligheten for utpressing og kriminalitet. Og det vil ha betydning for hvordan han oppfører seg.

Rangappa viser til påstandene om at Trump var på et hotellrom med prostituerte i forbindelse med Miss Universe i Moskva i 2013.

– Dersom det virkelig finnes et opptak av aktiviteter på dette hotellrommet, så kan han ha et motiv for at den ikke skal komme ut, for eksempel fordi han ikke vil at han selv eller kona skal bli ydmyket. Russisk etterretning forstår hvilke knapper de skal trykke på.

– En del mener at Trump vil sparke visejustisminister Rod Rosenstein og så Mueller for å stoppe etterforskningen. Men vil ikke andre i FBI bare overta?

– Ja, den vil fortsette. Det er så mye struktur, byråkrati og sikkerhetsnett i FBI, og det er ikke bare en person som kontrollerer en etterforskning. I denne etterforskningen er foreløpig 19 personer tiltalt. Og jeg tror vi bare har sett toppen av isfjellet. Dette er blitt for stort til å stoppe.

– Trump gikk rett i strupen på Justisdepartementet og FBI nærmest fra dag én som president. Er det utenkelig at det er personer innenfor organisasjonen som bestemte seg for å ta hevn, slik hans supportere hevder?

– Det er ikke mulig og det er uansett systemer på plass som skal hindre eventuelt misbruk. Det er ikke sånn at noen få i FBI bare kan bestemme seg for å etterforske noen. Man må ha ransakingsordrer og FISA-ordrer (Foreign Intelligence Surveillance Act) som skal godkjennes av en dommer. Klart, hvis man driver med konspirasjonsteorier..., jeg kan gjerne si at romvesener sto bak 9/11-angrepet på USA, men det stemmer ikke med fakta. Tror noen virkelig på at 14 000 FBI-agenter fordelt på 56 feltkontorer i USA og Puerto Rico har slått seg sammen for å ta hevn mot Trump, spør hun.

Rangappa mener det er et sidespor når Trump-supportere trekker frem de to FBI-agentene Peter Strzok og Lisa Page som hadde et romantisk forhold og utvekslet flere hundre negative sms-er om Trump.

Presidentens støttespillere mener at dette beviser en sammensvergelse i FBI for å skade Trump. Mueller fjernet Strzok da han fikk høre om meldingene.

– Hvis det finnes bevis for at noen har vært partiske, så vil FBI gå tilbake og se på alt slik at det blir dobbeltsjekket, før de må presentere det i en rettssal og kanskje foran en jury, sier hun.

Fakta FBIs etterforskning # 17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske den mulige russiske innblandingen i valget. # I september måtte Donald Trumps sønn møte i Kongressen for å forklare seg om sine kontakter med russere under valgkampen. # I oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates tiltalt av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene. # Tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmet samtidig å ha løyet til FBI. * 1. desember ble det kjent at Michael Flynn siktes av Mueller for å ha løyet til FBI om sin Russland-kontakt. * 16. februar opplyser Mueller at en storjury har reist tiltale mot 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaper for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget.

– Republikanerne i etterretningskomiteen i Representantenes Hus fastslo for en drøy uke siden at det ikke er noen bevis for at Trump-kampanjen koordinerte med Russland?

– Det var helt utrolig. Har de intervjuet eller etterforsket noen i det hele tatt? Det er bare å se på de ulike brikkene her: Det er masse bevis for at Trumps valgkampsjef Paul Manafort og hans assistent Rick Gates kommuniserte med russiske interesser under kampanjen. Manafort kom dessuten inn i kampanjen på et tidspunkt hvor han var nedsyltet i gjeld - og tilbød seg likevel å jobbe gratis. Trump-rådgiver Carter Page var også under FISA-overvåkning for sin kontakt med Russland. Jeg sier ikke at president Trump visste dette, det kan hende at han ikke gjorde det, men å si at det ikke finnes noen bevis er bisarr, ja en bevisst blindhet.

– Hvor betydningsfullt er møtet i Trump Tower i juni 2016 hvor tre Trump-medarbeidere satte seg ned med russere etter et løfte om å få dritt om Hillary Clinton. Og er det troverdig at Trump selv ikke visste om møtet?

– Jeg mener det er høyst sannsynlig at Trump visste om det. Men uansett er ikke dette en holdning fra presidenten som styrker hans sak. Hvis han virkelig ikke visste at tre av hans mest sentrale personer hadde dette møtet, må det bety at det skjedde ting i valgkampen som han ikke var informert om. Da må jo Trump erkjenne at det kan ha vært noen som koordinerte med Russland - ikke utelukke det helt, slik han har gjort.

– På flyturen hjem fra G20-møtet i Tyskland 8. juli i fjor bidro Trump til å skrive en løgnaktig uttalelse til New York Times om bakgrunnen for at hans sønn sa ja til møtet i Trump Tower. I redegjørelsen sto det at møtet kun handlet om russiske adopsjoner. Men er dette et bevis på koordinasjon eller motarbeidelse av rettsvesenet, når det kun var en uttalelse til media, ikke til FBI?

– Det er ikke en motarbeidelse av rettsvesenet, men denne handlingen kan si noe om motivet for å sparke FBI-direktør James Comey. Mueller må riktignok bevise at det var korrupte hensikter bak for at det kan være ulovlig. Men husk at Donald Trump bidro til dette brevet selv om han visste det var en løgn, og hvis du er Mueller og gransker en mulig dekkoperasjon, så vil du altså se at presidenten ikke forteller sannheten når handlingen impliserer ham eller familien , sier Rangappa, og fortsetter:

– Mitt andre poeng er følgende: Det er ikke en eneste person i Trumps sfære som har fortalt sannheten om sin kontakt med Russland. De har enten løyet, nektet eller dekket over det . Hvis det ikke var en såkalt sammensvergelse eller koordinasjon, hvis alt bare er vanlige forretningsforbindelser, hvorfor holder alle sin kontakt med Russland hemmelig helt til de blir tvunget til å fortelle sannheten? Hvorfor lyve hvis det ikke er noe å lyve om?

– Hva synes du om at James Comey, etter at han fikk sparken, ga noen av notatene fra sine møter med Trump til en professorvenn med beskjed om å gi de videre til media. I boken sin skriver Comey at han gjorde det som en privatperson - men dette er altså mens Muellers etterforskning pågår. Er ikke dette ødeleggende for både Mueller og for FBIs rykte?

– Det som står i boken er klarert med FBI, slik at det ikke skal avsløre noe om Muellers etterforskning. Men jeg har blandede følelser for boken. Comey har noen glimrende poenger og virker troverdig , men den skaper også en følelse av at han snakker på vegne av FBI. Og siden Comey kommer med så mange personlige betraktninger om Trump , så gir det ekstra vind i seilene til dem som sier at FBI er ute etter presidenten. Det er farlig. Etter min mening må vi nå bare la Mueller gjøre jobben sin i fred.

Donald Trump har flere juridiske problemer. Han har nå innrømmet at han visste om at hans personlige advokat Michael Cohen bladde opp 130 000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels for å holde tett om en angivelig affære i 2006.

Utbetalingen kan være et brudd på de strenge reglene for finansiering av en valgkamp, selv om både Trump og hans nye juridiske rådgiver Rudy Giuliani avviser dette på det sterkeste.

De sier at Trump brukte økonomiske midler fra en privat familiekonto til å refundere Cohen, og at dette ikke hadde noe med valgkampen å gjøre.

– Det som gjør denne saken interessant, er timingen: De betalte ut pengene 12 dager før valgdagen. Det ville utvilsomt ha skadet Trumps kampanje hvis denne historien kom ut da, understreker Rangappa.

– Hva synes du om at Trump beskriver ransakingene mot Cohen som «et innbrudd» og «et angrep på landet vårt»?

– Dette var alt annet enn et innbrudd og et angrep. En slik ransakingsordre krevde at en nøytral dommer i New York mente det var bevis nok til å gjennomføre den største invaderingen av privatlivets fred, nemlig å gå inn i noens hjem.