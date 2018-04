Vegvesenets nei til rundkjøring-sex går verden rundt

ADVARER: Veidirektør Terje Moe Gustavsen, her avbildet i november 2017. Han oppforder russen til å droppe både sex i rundkjøring og å løpe naken over Mjøsbrua. Foto: Frode Hansen/VG

Veidirektør Terje Moe Gustavsens oppfordring til russen om ikke å ha sex i rundkjøringer, har fått stor oppmerksomhet i utlandet.

I en pressemelding skrevet av Gustavsen, med tittel «Nei til sex i rundkjøringer» fraråder han russen fra å ta knuter ved å ha sex i en rundkjøring eller å løpe naken over bruer.

Dette har ikke gått upåaktet hen hos flere internasjonale medier. Nyhetsbyrået Reuters har fått med seg saken. De skriver at «Norges årlige russefeiring involverer festing og heftig drikking – og har en tendens til å utfordre den offentlige moralen hver vår». Reuters' sak er også publisert av The New York Times .

Det er for ordens skyld ikke første gang internasjonale medier skriver om det særnorske fenomenet, men denne gangen er det Vegvesenets utspill som har fått plass i overskriftene.

Mer tabloide Daily Mail skriver at norske veimyndigheter ber russen «stoppe den bisarre tradisjonen på grunn av at det skaper fare for trafikken».

Andre som melder om Vegvesenets pressemelding er Daily Mirror , The Sun og The Local .

Ringsaker-russen

Veidirektør Gustavsen hadde lest om knutereglene til Ringsaker-Russen i Ringsaker Blad. Der heter det blant at det belønnes med et bilde av Miljøgata i russelua dersom man har beskyttet sex ved alle de tre rundkjøringene mellom Shell og Jafs.

I den lettbeinte pressemeldingen skriver også Gustavsen om knuteregelen som handler om å løpe over Mjøsbrua.

– Det er kanskje ikke farlig for løperen å være uten klær på brua, men de som kjører kan jo få en vel stor overraskelse ved å se nakne mennesker på brua og helt glemme at de kjører bil.

Internasjonal oppmerksomhet

Veidirektøren presiserer i pressemeldingen at han mener russefeiringen er fortjent, og at russeknutene er fantasifulle, men:

Sett fra et «voksent» ståsted, påkaller nok noen av knutereglene ordene «tåpelig» og «merkelig» i hjernen, men det er jo ment som et uttrykk for fest og moro, skriver han.

I fjor hadde det internasjonale nyhetsbyrået AP en lang reportasje om den norske russefeiringen. Byrået skrev blant annet at «Hver buss kjøper nok øl til å matche en motorsykkelklubb», og at de ulike russebussene «bestiller grove sanger for å feire avslutningen på videregående skole».

