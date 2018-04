HØRING: Tidligere FBI-direktør James Comey forklarer seg om Russland-eterforskningen i en høring i Senatet i juni i fjor. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Sparket FBI-sjef: Clinton ville blitt en president uten legitimitet

Publisert: 13.04.18 10:07 Oppdatert: 13.04.18 11:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-13T08:07:01Z

Tidligere FBI-direktør James Comey innrømmer nå at han offentliggjorde opplysninger om gjenåpning av etterforskningen mot presidentkandidat Hillary Clinton i frykt for at hun skulle bli en president «uten legitimitet».

Det kommer frem i Comeys nye bok «A higher loyalty: Truth, Lies, and leadership», som lanseres neste uke, skriver New York Times.

Elleve dager før presidentvalget varslet Comey at FBI ville gjenoppta etterforskningen av Clintons epost-skandale på grunn av funn av nye eposter. Clinton hadde på dette tidspunktet et solid forsprang på rivalen Donald Trump , men avsløringen førte til at Clinton stupte på meningsmålingene.

I boken skriver Comey at han var overbevist om at Clinton ville vinne valget, og bekrefter for første gang at dette kan ha påvirket hans beslutning om å offentliggjøre at FBI hadde gjenåpnet etterforskningen av epost-skandalen.

Samtidig innrømmer den tidligere FBI-direktøren at han er usikker på om han ville kommet til en annen konklusjon dersom Trump hadde ligget foran Clinton på meningsmålingene.

Clinton selv har lagt mye av skylden for det overraskende valgtapet på den tidligere FBI-direktøren.

– Det er mange grunner til at presidentvalget ikke ble vellykket, men vår analyse viser at Comeys beviselige, grunnløse etterforskning stoppet vårt momentum, sa Clinton i en tale til sine økonomiske støttespillere en måned etter valget.

Den kontroversielle etterforskningen av Demokratenes presidentkandidat gjorde Comey til skyteskive for Clintons støttespillere. Ifølge Comey fikk han imidlertid en tydelig støtteerklæring fra president Barack Obama. I boken beskriver han en scene fra Det ovale kontor like etter valget der Obama skal ha uttrykt at han fortsatt hadde tillit til FBI-direktøren og hans integritet.

«Jeg vil at du skal vite at ikke noe som har skjedd det siste året har endret min oppfatning», skal Obama ha sagt.

Ifølge Comey ble han svært glad for presidentens forsikringer.

Det har på forhånd vært knyttet stor spenning til boken fra den tidligere FBI-direktøren som fikk sparken i mai i fjor, angivelig for sin håndtering av Clinton-etterforskningen. Etter at han mistet jobben har Comey flere ganger ligget i opphetet ordkrig med presidenten. I boken fortsetter han sine angrep på sin tidligere sjef.

Et av temaene Comey tar opp er den mye omtalte rapporten som hevdet at det fantes filmopptak av Trump sammen med prostituerte på et hotellrom i Moskva i 2013. Han beskriver også presidenten som en «født løgner som opptrer uetisk som leder, mangler menneskelig empati og er drevet av sitt personlige ego.»