Bill Cosby i husarrest - kan slippe fengsel

Dommeren har gitt Bill Cosby (80) husarrest. Men komikeren kan slippe fengsel.

En dommer har konkludert med at Bill Cosby må holde seg hjemme til domsavsigelsen etter å ha blitt funnet skyldig i de seksuelle overgrepene. Cosby må også ha på seg GPS-sender, ifølge en ordre utstedt fredag av dommer Steven O’Neill.

Dommeren foreslo torsdag at Cosby skulle få lov til å bevege seg rundt Montgomery County, der han befant seg etter at han ble dømt for tre tilfeller av overgrep. Dommeren har justert dette til at 80-åringen bare kan forlate huset sitt for å møte sine advokater eller å få medisinsk behandling, men må få tillatelse før det gjøres, melder nyhetsbyrået AP.

Kan unngå fengsel

Torsdag ble juryens kjennelse lest opp i Norristown utenfor Philadelphia i USA. Cosby ble funnet skyldig i å ha dopet ned og forgrepet seg på Andrea Constand i 2004. Han ble løslatt mot kausjon på én million dollar fram til dommen faller.

Juridiske eksperter sier det er en reell mulighet for at han aldri vil bli fengslet, ifølge CNN .

Hovedårsaken er at forsvarene hans har planlagt å anke dommen, sannsynligvis på bakgrunn av beslutningen om at fem andre vitner fikk komme med sin historie i forkant, noe som kan ha påvirket juryen, ifølge Joey Jackson, juridisk analytiker i CNN .

Fra å ha vært en høyt elsket farsfigur på TV-skjermen, som også samlet norske familier på lørdagskvelden, raste det hele sammen da det begynte å dukke opp stadig flere beskyldninger om overgrep mot kvinner.

Om lag 60 kvinner hevder å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i løpet av en periode fra midten av 1960-tallet og fram til 2000-tallet. De langt fleste av sakene er imidlertid foreldet.

Anklagene har flere likhetstrekk – kvinnene hevder å ha blitt tilbudt hjelp med å få sine karrierer i gang, de er blitt invitert på middag, blitt dopet ned med piller eller drinker, og deretter blitt utsatt for seksuelle overgrep.