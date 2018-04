Netanyahu hevder Iran lyver om atomavtalen: – Sikker på at Trump vil gjøre det rette

Publisert: 30.04.18 19:41 Oppdatert: 30.04.18 20:29

UTENRIKS 2018-04-30T17:41:23Z

Den israelske statsministeren hevder Israel har funnet nye bevis på at Iran har fortsatt med å utvikle sitt atomvåpenprogram, til tross for atomavtalen landet undertegnet i 2015.

Netanyahu hevder på en pressekonferanse at Israel har funnet 55.000 sider med materiale som tyder på at Iran bryter atomavtalen de undertegnet i 2015.

– Jeg er her for å fortelle dere én ting: Iran har løyet. Etter at de signerte atomavtalen i 2015, så har de gjort det de kan for å skjule filene vi nå har funnet, sier Netanyahu, ifølge CBS News.

Netanyahu hevder at Israel har avdekket hvordan Iran i 2017 flyttet sitt «hemmelige atom-arkiv» til det som ifølge ham ser ut som et uskyldig lager i Teheran. Netanyahu hevder videre å ha fått tilgang til «atom-arkivet» og at Israel nå har delt innholdet både med USA og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

USAs president, Donald Trump, har lenge truet med å forkaste avtalen, som ble undertegnet av hans forgjenger Barack Obama i 2015. Trump har varslet at han vil fatte en beslutning innen 12. mai om USA skal gjeninnføre økonomiske sanksjoner mot Iran.

Netanyahu mener at opplysningene Israel nå legger fram viser at avtalen må skrotes.

– Jeg er sikker på at han vil gjøre det rette for USA, for Israel og for verdensfreden, sier Netanyahu.

Før Netanyahus pressekonferanse, tok Irans utenriksminister Javad Zarif til Twitter for å avvise beskyldningene fra Israel.

– Gutten som ikke klarer å slutte å rope ulv, er i gang med å rope igjen.

Carl Bildt, tidligere statsminister i Sverige, mener at opplysningene Netanyahu kom med ikke er nye.

Europeiske nasjoner har lovet å opprettholde avtalen. Samtidig er Frankrike, Storbritannia og Tyskland enige om at noen av aspektene som Trump har reist, må bli adressert, skriver BBC . De tre problemstillingene er hva som vil skje etter at avtalen går ut i 2025, Irans rolle i konfliktene i Midtøsten og landets arbeid med å utvikle ballistiske missiler.

Etter sitt statsbesøk til USA forrige uke, uttalte Frankrikes president Emmanuel Macron at han tror Trump kommer til å skrote avtalen.

Atomavtalen fra 2015, som ble inngått mellom Iran og stormaktene USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og EU, legger begrensninger på Irans anriking av uran og åpner for internasjonale inspeksjoner av landet atomanlegg. Som gjenytelse ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet.

