The Jinx’ Robert Durst i retten - igjen

Publisert: 16.04.18 23:04

UTENRIKS 2018-04-16T21:04:03Z

I dag startet høringen til The Jinx’ profil Robert Durst. Om påtalemyndighetene får gjennomslag, vil han bli stilt for retten for drapene på to forskjellige kvinner.

Den eksentriske eiendomsarvingen ble i 2015 for mange kjent gjennom true crime-serien The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst på HBO . Serien fikk mye oppmerksomhet da Durst ble arrestert for overlagt drap dagen før siste episode ble vist.

Gjennom serien blir man kjent med Durst, og de bisarre kriminalsakene i hans liv. Hans første kones forsvinning, drapet på naboen - som han ble tiltalt for, men funnet uskyldig i - og drapet på venninnen, Susan Berman.

Høring startet i dag

Politiet gjenåpnet forsvinningssaken til Dursts første kone i 2000, 18 år etter hun forsvant. De ville snakke med Berman på grunn av hennes nære forhold til Durst. Berman ble skutt i sin egen stue kun dager før hun skulle avhøres av politiet.

Påtalemyndighetene mener Robert Durst (75) drepte sin nære venn Susan Berman fordi han var redd hun skulle avsløre hans deltakelse i Kathleen Dursts forsvinning, ifølge LA Times.

I dag startet høringen som skal avgjøre om påtalemyndighetene har en sterk nok sak mot Robert Durst. Dersom retten mener det foreligger skjellig grunn til mistanke, vil de stille ham for retten for drap på et senere tidspunkt.

Mumlet en mulig tilståelse

Da Durst på slutten av dokumentaren blir konfrontert med det som fremstår som uforklarlige bevis, klarer han ikke å holde masken lenger.

Han er tydelig stresset. Da intervjuet er ferdig går han på do, uvitende om at mikrofonen ennå står på. Han mumler: «What the hell did I do? Killed them all, of course.»

