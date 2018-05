FUNNET I EN BOKS: Denne lille jenta ble etterlatt av foreldrene i en boks hos indiske Røde Kors i Amritsar i 2016. Foto: NARINDER NANU / AFP

Studie: Kjønnsdiskriminering tar livet av 239 000 indiske jenter årlig

Publisert: 21.05.18 09:08

UTENRIKS 2018-05-21T07:08:27Z

Om lag en kvart million indiske jenter under fem år dør av vanskjøtsel hvert år, viser en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet.

Det har lenge vært kjent at Kina og India er land med størst underskudd på kvinner.

Forskere har ment at det først og fremst skyldes kjønnsselektiv abort, hvor jentefostre velges bort til fordel for gutter.

Nå viser ny studie at det dør langt flere jentebarn i India, også etter at de er født, sammenlignet med andre land. Forskere har beregnet at det utgjør 239.000 ekstra dødsfall hos jenter mellom 0–4 år.

– Omtrent 22 prosent av samlet dødelighet blant jenter under fem år er forårsaket av kjønnsdiskriminering, skriver forskere ved the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Østrike i en pressemelding .

Flere millioner «savnede» jenter

Tallene utgjør 2,4 millioner jenter på et tiår, kjønnsselektiv abort av jentefostre ikke medregnet.

– Kjønnsdiskriminering av jenter fører ikke bare til at ikke blir født, men muligens også til død av dem som blir født, skriver forsker Christophe Guilmoto i the Lancet medical journal, ifølge CNN .

– Kjønnsdiskriminering handler ikke bare om rett til utdanning, arbeid og politisk deltagelse. Det handler også om omsorg, vaksinasjon og ernæring av jenter, og til syvende og sist overlevelse, fortsetter han.

Utbredt over hele India

Forskere har brukt FNs befolkningsdata fra 46 land, for å beregne forskjellen på forventet dødelighet for jenter under år fem år.

India er sammenlignet med områder i verden hvor det ikke er påvist denne type kjønnsdiskriminering.

For første gang har man sett på tall fra landets 640 distrikter. Mer enn 90 prosent av distriktene i India har forhøyet kvinnelig dødelighet.

Verst står det til i de fire største delstatene nord i India. Lav økonomisk utvikling, kjønnsdiskriminering og høy fruktbarhet trekkes frem som hovedgrunnen til den forhøyede dødeligheten.

I perioden 2000–2005 døde 18,5 jenter i alderen 0–4 år pr 1000 fødte. I delstatene vestlig Rajasthan og nordre Bihar, utgjorde overdødelighet 30–50 prosent av antall døde jenter.

– Mange av dødsfallene hos jenter under fem er delvis grunnet uønskede svangerskap og påfølgende vanskjøtsel, står det i pressemeldingen.

