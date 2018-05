Nord-Koreas leder Kim Jong-un ser alvorlig ut når han håndhilser på Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. De møttes i Pyongyang torsdag. Foto: Foto: Ministry of Foreign Affairs of Russia

Russlands utenriksminister møtte Kim Jong-un i Nord-Korea

NTB

Publisert: 31.05.18 09:22 Oppdatert: 31.05.18 10:47

Mens den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo møter Kim Jong-uns høyre hånd i New York, er hans russiske kollega på besøk i diktaturstaten - for første gang på ni år.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har innledet samtaler med sin nordkoreanske motpart Ri Yong-ho i Pyongyang, melder russiske medier.

Like etterpå melder det russiske utenriksdepartementet på Twitter at Lavrov er hos Kim Jong-un. Han skal ifølge det samme nyhetsbyrået ha invitert den nordkoreanske lederen til Russland.

På bildene fra møtet håndhilser de to lederne.

Besøket torsdag blir gjennomført i forkant av et mulig toppmøte mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump.

Det skjer dessuten samtidig som USAs utenriksminister Mike Pompeo tar imot Kim Yong-chol i New York . Kim regnes som den høyre hånden til Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Samtalene mellom Lavrov og Ri dreier seg blant annet om viktige spørsmål i det bilaterale samarbeidet og sentrale internasjonale og regionale spørsmål, ifølge det russiske utenriksdepartementet.

Det er første gang Lavrov besøker landet siden 2009. Dagen før skal Lavrov for første gang ha snakket med Pompeo på telefonen.

USA forsøker å presse Nord-Korea til en rask avvikling av landets atomvåpenprogram, mens analytikere mener at Nord-Korea ser for seg en mer gradvis avvikling samtidig som det får garantier om at USA ikke vil styrte regimet.