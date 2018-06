PÅ PLASS: President Donald Trump holdt høyre hånd over hjertet da han sang nasjonalsangen sammen med the United States Army Chorus på plenen foran Det hvite hus tirsdag. Foto: Carlos Barria / REUTERS

Trosset Trump foran Det hvite hus

En uidentifisert mann overrasket alle da han gikk ned på kne under «The Star-Spangled Banner» i hagen til USAs president.

Donald Trump avlyste som kjent mottagelsen med Superbowl-vinner Philadelphia Eagles i Det hvite hus . I en skriftlig uttalelse fra Trump het det blant annet at noen av spillerne var uenige med ham om hvordan de skal oppføre seg når nasjonalsangen spilles.

Ifølge Trump skal man ha «hånden på hjertet, for å hedre kvinner og menn i militæret og det amerikanske folk».

Bakteppet er en større diskusjon som har pågått siden 2016 der flere store NFL-stjerner har gått ned på kne under nasjonalsangen i det som betegnes som en stille protest mot amerikansk politi, Donald Trump og hans politikk.

Men ifølge en avtale inngått forrige uke, må spillerne nå stå når nasjonalsangen spilles – eller holde seg i garderoben. Avtalen fikk stor støtte fra presidenten.

– Du må stå stolt under nasjonalsangen. Hvis ikke bør du kanskje ikke spille, eller være der. Og du bør kanskje ikke være i landet, uttalte Trump etter at avtalen ble klar.

Så i går i inviterte han i stedet til en helt annen type markering med The United States Marine Band og the United States Army Chorus.

Men da «The Star-Spangled Banner» ble spilt foran de fremmøtte kunne man se hvordan en mann i 30–40 årene gikk ned i folkemengden og satte det ene kneet ned i plenen. Det hele ble filmet av den svenske SVT-korrespondenten Carina Bergfeldt:

I går kveld gikk også NBA-stjernene LeBron James og Stephen Curry ut og ga sin fulle støtte til Philadelphia Eagles, og deres avgjørelse om å droppe besøket til Det hvite hus.

James og Cleveland Cavaliers, som i øyeblikket leder 2–0 over Golden State Warriors i NBA-sluttspillet, sa at de også kommer til å droppe å besøke Det hvite hus så lenge Trump sitter i presidentstolen. Se mer her: