Mystisk asteroide funnet i bane utenfor Neptun

Publisert: 10.05.18 02:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-10T00:01:08Z

Astronomer har oppdaget en karbonrik asteroide. Den kan lære oss om hvordan solsystemet var i sin spede barndom, ifølge forsker.

Asteroiden er funnet i Kuiperbeltet, og det er første gang ESO-teleskoper finner en karbonrik asteroide der ute. Asteroiden har sannsynlig blitt dannet i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, for deretter å ha blitt kastet milliarder av kilometer fra sin opprinnelige plass, til sitt nåværende hjem i Kuiperbeltet.

Det skriver European Southern Observatory .

– Dette er en ganske stor nyhet. Dette er noe de har prøvd å finne i ganske mange år, det viser at modellen om et mer kaotisk solsystem kan være riktig. Slike funn kan lære oss mer om hvordan solsystemet var like etter at det ble dannet. Da var det mer kaotisk og flere kollisjoner, sier Pål Brekke ved Norsk Romsenter .

Forskerne mener asteroiden har beveget seg fra det indre asteroidebeltet til det ytre. Dette er den første karbonrike asteroiden de har funnet som har gjort det.

Det var et team av astronomer som brukte teleskopene da de fant asteroiden. Den ble funnet rundt fire milliarder kilometer fra jorden, og var 300 kilometer i utstrekning.

Asteroidebeltet er beltet i banen mellom Jupiter og Mars, mens Kuipersbeltet ligger utenfor Neptun.

– Der er det mer karbon i asteroidene man oppdager, sier Brekke om at den kommer fra det innerste asteroidebeltet:

– 75 % av alle kjente asteroider i Asteroidebeltet er karbonrike, så det er det som er mest vanlig.

– Fire milliarder kilometer unna

Forskerne brukte det vi kaller spektralanalyse av lyset fra asteroiden til å bestemme at den besto av mye karbon. Ved hjelp av de store teleskopene og nye sensitive instrumenter klarte en nå å fange opp nok lys til at en slik analyse ble mulig.

– Selv om objektet er 300 kilometer på tvers, er det for tiden fire milliarder kilometer unna Jorden, noe som gjør at data fra dens mørke, karbonrike overflate er en vitenskapelig krevende utfordring, sier Brekke.

Kuipersbeltet ble først oppdaget i 1992, mens Asteroidebeltet ble oppdaget for flere hundre år siden.

Denne artikkelen handler om Astronomi

Norsk Romsenter