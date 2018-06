MYE VANN: Vannet som fosset nedover hovedgaten i Ellicott City tok med seg blant annet biler som sto parkert langs veien. Foto: Libby Solomon/The Baltimore Sun / AP

To «Tusenårsstormer» på to år: – Nå gir vi opp

Publisert: 10.06.18

2018-06

ELLICOTT CITY, MARYLAND (VG) Jim Bolton traff kona si på kafeen de senere kjøpte og drev sammen i 16 år. Etter at vannet fosset inn i lokalene for andre gang på to år, tør de ikke lenger fortsette.

– Etter flommen i 2016 klarte vi å gjenåpne kafeen, men denne gangen våger vi rett og slett ikke å prøve igjen, sier Bolton.

VG møter ham litt over en uke etter at enorme vannmengder skyllet nedover gatene i Ellicott City, en småby en halvtime vest for Baltimore i delstaten Maryland i USA.

55-åringen står mellom alt fra hundemat til vannflasker og plastbøtter i kjelleren i en lokal kirke like utenfor sentrum. Siden stormen søndag 27. mai har kirken fungert som et frivilligsenter for folk som vil hjelpe de rammede.

Bolton er både frivillig og rammet. Han er sliten og lei seg. Han ser det ikke lenger som trygt å drive kafeen Bean Hollow. To store oversvømmelser på to år har skremt ham.

– Vi har ungdommer som jobber hos oss. Det er vanskelig å tenke på at noe kan skje med dem. Hver gang det meldes om kraftig regn, eller en storm, mister vi nattesøvnen.

200 millimeter

For å bruke et begrep godt kjent fra kirken, kunne det fremstå som selveste syndfloden som rammet småbyen på den siste hviledagen i mai. Vanvittige 200 millimeter regn falt på bare seks timer. Det tilsvarer hva som er vanlig i løpet av to måneder på denne tiden av året.

Det meste, rundt 150 av dem, kom i løpet av tre svært intense timer, beskrevet av dem som opplevde det som «det mest ekstreme regnværet vi noensinne har sett».

– Det var som om stormen kom hit, og bestemte seg for å stoppe opp og bli hengende over oss, sier pastor Anjel Scarborough i St. Peters-kirken.











1 av 4 ØDELAGT: Vannet smadret kjellerveggen og ødela mye av inventaret. Thomas NIlsson / VG

Til sammenligning kom det 156,5 millimeter regn i løpet av et helt døgn da Bergen satte sin nedbørsrekord under ekstremværet «Kristin» i 2005.

Den lille, sjarmerende byen, etablert i 1772 og således gammel i amerikansk sammenheng, har opplevd flommer før. Det har hendt gjennom historien at elven Patapsco River, som renner forbi enden av hovedgaten, byens laveste punkt, har gått over sine bredder.

Men stormen denne gang, og den i juli 2016, da 165 millimeter regn kom i løpet av to-tre timer, er noe helt annet. Ved disse to tilfellene kom vannet fra oversiden av byen, og rant nedover mot den.



1 av 2 GJENOPPBYGGING: Myndighetene forsøker så godt de kan å få byen opp og stå igjen så raskt som mulig. Thomas NIlsson / VG

Regnet var så intenst at bekker og småelver som leder til Patapsco rant over i stedet for å renne inn i betongrørene som går under byen. Dermed fant vannet vei gjennom gatene. I nedoverbakkene mot sentrum fikk det en enorm fart og kraft. Videoopptak lokalbefolkningen gjorde viser hvordan biler og andre ting flyter vegg-i-mellom.

Og det hele skjedde ekstremt raskt, uten forvarsel.

Druknet

– Vi hadde vann halvannen meter oppetter veggen. Heldigvis kom alle ansatte og gjester seg ut i tide. Vannet kom likevel så fort at de ikke rakk å evakuere fra sentrum. Snille naboer lot dem få komme inn, og opp i høyere etasjer, forteller Jim Bolton.

Å bestemme seg for å starte opp igjen kafeen på et annet sted er likevel ikke noen enkel beslutning å ta for mannen som har bodd hele sitt liv nær Ellicott City. Han vet at dersom flere av de næringsdrivende gjør det samme, kan det få alvorlige konsekvenser for dem som velger å nok en gang forsøke å bygge opp igjen.

– Jeg er usikker på hvor mange som ønsker å bli nå, men jeg vet at vi er avhengige av hverandre her. Dette er et sted hvor vi får kunder fra andre og dem fra oss.

– Frykter du at byen skal dø ut?

– Ja, men for oss koker det uansett ned til å slippe å bekymre oss for at noe skal skje med våre ansatte eller våre kunder. En person druknet nå. Vi vil helst ikke oppleve noe slikt, sier Bolton stille.

Han synes «klimaflyktninger» er et treffende begrep å bruke om seg selv og kona etter to såkalte «1000-årsstormer» på to år. Klimaforskere mener en av følgene av global oppvarming er mer ekstremvær.

Ifølge USAs nasjonale værservice er det bare 0.1 prosent sjanse for så mye regn på en gang i et hvilket som helst år. Statistisk skal det dermed bare skje en gang hvert 1000. år. Etter at det har skjedd med så hyppig frekvens som nå (det var også en kraftig, men noe mindre, storm i 2011), er mange i Ellicott City slitne og redde.



1 av 2 ELV: Ellicott City ligger like ved Patapsco-elven. Det var likevel ikke den som skapte flomproblemene verken i år, eller i 2016. Thomas NIlsson / VG

Katastrofehjelp

Forretningsdrivende har brukt mye tid og penger på å klare å åpne igjen. Enkelte av dem var først tilbake for et halvår siden, blir VG fortalt. Nå står de altså nok en gang overfor valget om det er verdt å forsøke på nytt. Lokalmyndighetene håper intenst at de gjør det.

– Vi kommer til å sette oss ned med forretningseiere og innbyggere for å høre hva de nå tenker om fremtiden. Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre økonomiske midler til å gjøre denne byen sterkere, smartere og fremfor alt tryggere, sier Allan Kittelman, som er rådmann for Howard County, hvor Ellicott City ligger, i en uttalelse.

Det er ikke bare de som driver forretning i byen som nå teller på knappene. Flere av de 500 som bor der gjør det samme. Gayle Killen, som slapp unna de verste vannmassene nå, men fikk «halve Main Street i kjelleren i 2016» skjønner at folk er redde.

– Jeg håper ikke jeg blir alene igjen her, sier hun.



1 av 2 PASTOR: Flere veier ble skylt bort. Anjel Scarborough tror det var flaks som gjorde at ikke flere liv gikk tapt. Thomas NIlsson / VG

Pastor Anjel Scarborough, som har brukt tiden etter flommen på å ulike former for krisehjelp, har også et håp for fremtiden:

– Jeg håper ikke vi blir gode på dette. Dersom Gud gir oss denne utfordringen på nytt, så skal vi gjøre vårt beste, men ingen ønsker å bli gode på katastrofehjelp.