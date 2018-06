ALTERNATIV BEKLEDNING: Alexander Gauland ledes bort av politiet, etter at noen så sitt snitt til å stjele klærne hans mens han badet. Foto: Privat / @pusztapunk (Twitter)

Tysk ytre høyre-leder frastjålet klærne under bad: – Nazister trenger ikke bade-moro

Publisert: 08.06.18 18:31

UTENRIKS 2018-06-08T16:31:38Z

AfD-leder Alexander Gauland, iført våte badebukser og flip-flops, fikk politieskorte bort fra åstedet.

Forrige uke, under et bad i innsjøen Heiliger See, nær hans hjemby Potsdam i Tyskland , ble Alexander Gauland (77) utsatt for et frekt tyveri.

En ukjent gjerningsmenn stjal nemlig klærne hans som lå på land, mens Gauland selv var i vannet.

Gauland er leder for ytre høyre-partiet Alternative für Deutschland (Alternativ for Tyskland på norsk), med 92 seter i den tyske riksdagen. Mye tyder på at hans politiske virke er motivet for forbrytelsen.

– Nazister trenger ikke bade-moro! skal tyven ha skreket.

Her finner du ut mer: Slik ble høyrepopulistene valgvinnere i Tyskland

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kostbart tyveri

Et bilde av en lutrygget Gauland på vei bort fra innsjøen ifølge av en politikvinne, ble først publisert av Twitter-brukeren «@pusztapunk».

Denne uken fikk den tyske avisen Die Tagezeitung bekreftet fra politiet at det faktisk var AfD-lederen på bildet. Talspersonen for Potsdam-politiet skal knapt ha klart å holde latteren tilbake, ifølge avisen.

Gauland selv sier til avisen Märkische Allgemeine at tyveriet endte opp med å bli kostbart:

– Jeg hadde husnøklene mine i buksene, og derfor måtte alle låsene i huset mitt byttes ut.

Tyskland-ekspert om AfD: – Minner om gammel nazi-sjargong

Nektes å bo på hotell

Gauland skaper vanligvis overskrifter med sine uttalelser , og ikke (mangel på) bekledning.

AfD-lederen krever blant annet retten til å være stolt av tyske soldaters «bragder» under andre verdenskrig, og har gjentatte ganger tatt til orde for å slutte å skamme seg over nazi-tiden.

– Folk trenger ikke lenger bebreide oss for disse tolv årene (1933-1945, red.anm.). De har ikke lenger noe med vår identitet å gjøre, har Gauland sagt i en tale.

– Hitler og nazistene var bare en klatt fuglebæsj i mer enn 1000 år med vellykket tysk historie, uttalte han tidligere i juni, ifølge AP .

Den kontroversielle fuglebæsj-uttalelsen har skapt furore i tysk offentlighet den siste uken.

Bade-tyveriet er heller ikke den eneste motstanden Gauland og AfD har møtt de siste dagene.

Partiet har problemer med å finne husrom for sine seks hundre delegater til en partikongress i Augsburg. Flere hoteller i byen har kansellert bestillingene til AfD-medlemmer, skriver blant annet Die Welt og Zeit .

Les mer: Tysklands nye radikale politikere