MOT LØSNING? Containerskipet Alexander Maersk utenfor havnebyen Pozzallo på Sicilia i Italia. Foto: AP

Italiensk avis: Dansk skip får sette migranter i land i Italia

NTB

Publisert: 25.06.18 23:41

Det danske containerskipet Alexander Maersk, som har tatt om bord 108 flyktninger og migranter i Middelhavet, får trolig likevel sette dem i land i Italia.

Containerskipet måtte torsdag forrige uke endre kurs etter å ha mottatt et nødanrop fra et ukjent fartøy sent på kvelden. Morgenen etter var 108 migranter reddet og tatt om bord.

Italias nye høyrepopulistiske regjering har imidlertid nektet det danske skipet å sette de 108 i land i Italia , og mandag lå skipet for tredje dag på rad for anker utenfor den sicilianske havnebyen Pozzallo.

Mandag kveld opplyste imidlertid Pozzallos borgermester Roberto Ammatuna at innenriksdepartementet i landet likevel har gitt tillatelse til å sette de 108 i land, melder den italienske avisen Corriere della Sera .

Samtidig driver og skipet «Lifeline», som tilhører en tysk hjelpeorganisasjon, rundt i maltesisk territorium med 234 migranter om bord. Både Italia og Malta har nektet å ta dem imot.

Takker Salvini

– Jeg kan ikke annet enn å uttrykke min tilfredshet med dette positive utfallet av denne saken, sier Ammatuna til avisen.

– Jeg vil få takke innenriksminister Matteo Salvini for at han har etterkommet min humanitære forespørsel, og jeg er sikker på at den beslutningen var riktig, sier han.

Vanskelige forhold

Selv om Alexander Maersk har fått forsyninger av mat og vann fra land, har forholdene for de 108 flyktningene og migrantene vært problematiske, opplyser rederiets tekniske direktør Palle Laursen til nyhetsbyrået Ritzau.

– Vår besetning er ikke trent til å håndtere dette. Det er over 100 ekstra mennesker om bord i et skip som har kapasitet til 24 mennesker. Det er både sikkerhets- og helsemessig uholdbart, sa han mandag.

Danmark avviser

Italienske myndigheter mener Danmark burde ta imot flyktningene og migrantene, noe både Laursen og Danmarks innvandrings- og integreringsminister Inger Støjberg har avvist.

– Jeg forventer at den italienske regjeringen får orden på dette. Dette er migranter som var på vei mot Italia, og derfor er det selvfølgelig også Italia som skal ta dem imot, sa Støjberg mandag.