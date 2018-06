USAs førstedame Melania Trump (i midten) får følge av de fire tidligere førstedamene Hillary Clinton, Michelle Obama, Rosalynn Carter og Laura Bush i sin kritikk av praksisen med å skille barn fra foreldrene på grensa til Mexico og internere dem. Foto: AP / NTB scanpix

USAs førstedamer vil ha slutt på internering av barn

NTB

Publisert: 19.06.18 08:06

UTENRIKS 2018-06-19T06:06:28Z

Fire tidligere amerikanske førstedamer vil ha slutt på at barn skilles fra foreldrene på grensa mot Mexico, for deretter å bli satt i interneringsleir.

Rundt 2.000 barn er de siste seks ukene satt i slike interneringsleirer etter å ha blitt tatt med tvang fra foreldre som tok seg ulovlig over grensa fra Mexico.

Kritikken mot Trump-administrasjonen er massiv, og søndag tok USAs førstedame Melania Trump til orde for å få en slutt på praksisen.

– Fru Trump avskyr å se barn og foreldre skilles fra hverandre og håper begge sider i politikken kan komme sammen for å oppnå en vellykket innvandringsreform. Hun mener vi må være et land som følger alle lover, men også et land som styres med hjertevarme, sa en talskvinne.

Umoralsk

Laura Bush, kona til Republikanernes tidligere president George W. Bush, var langt krassere i sin kritikk.

– Jeg forstår nødvendigheten av å forsterke og beskytte grensene våre, men denne nulltoleransen er grusom. Den er umoralsk og den knuser hjertet mitt, skrev hun i et innlegg i Washington Post søndag.

Tidligere førstedame Michelle Obama sluttet opp om kritikken og gjenga Bushs uttalelse på Twitter, samtidig som hun slo fast at sannheten noen ganger må komme foran partipolitikken.

Skammelig

Hillary Clinton fulgte også opp og slo i en tale i New York fast at Trump-administrasjonens interneringspolitikk vitnet om «en moralsk og humanitær krise».

90 år gamle Eleanor Rosalynn Carter slutter også opp om kritikken og kaller Trump-administrasjonens politikk skammelig.

– Praksisen og dagens politikk, som fjerner barn fra sine foreldre på grensa mot Mexico, er skandaløs og en skam for landet vårt, sier hun i en kommentar.