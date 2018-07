De kan bli blant de første ofrene i Trumps handelskrig

BØNDER: Scott og Paulette Ditter har rundt 45 kyr på sin gård i Wisconsin. I tillegg gror de både korn og soyabønner. Foto: Thomas Nilsson / VG

PLYMOUTH, WISCONSIN (VG) Bøndene i Wisconsin var sentrale for at Donald Trump ble valgt til USAs 45. president. Nå blir de rammet av hans handelskrig.

– Det er litt skummelt det han nå gjør. Man blir litt nervøs, men fyren vet hva han driver med. Jeg vet det høres selvmotsigende ut, men han er en forretningsmann. Det har vi hatt behov for i Det hvite hus lenge. Jeg tror ikke dette kommer til å vare. Vi kommer til å merke det en stund, men så tror jeg ting vil bli bedre igjen.

Scott Ditter tusler rundt mellom kyrne sine på et jorde på gården han driver sammen med kona Paulette, eller «sjefen», som han sier. De to stemte begge på Donald Trump i 2016.

Det sier de til VG at de trolig kommer til å gjøre igjen i 2020. Uansett hvordan handelskrigen presidenten nå har gående særlig med Kina, men også med Mexico, Canada og EU-landene, måtte gå. De er ikke de eneste bøndene VG møter på denne sommervarme dagen i Wisconsin som gir uttrykk for dette.

Da Donald Trump vant mot Hillary Clinton i 2016, var en av årsakene at han vant vippestater som Wisconsin med små marginer. Her stemte bøndene i stort flertall på Trump. Av nesten tre millioner stemmer i Wisconsin fikk Trump bare noen og 20.000 flere stemmer enn Hillary Clinton. Det er liten tvil om at de utgjorde en forskjell.

Nå utgjør de nærmest frontlinjen i Trumps handelskrig.

Målrettede motttiltak

De siste ukene har ting eskalert. I forrige uke ble det klart at USA snart vil innføre 10 prosent toll på kinesiske importvarer til en verdi av 200 milliarder dollar , eller 1,6 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av tollsatser på 25 prosent allerede innført på andre varer til en verdi av 50 milliarder dollar.

Handelskrigen * USAs president Donald Trump og hans administrasjon bekreftet 15. juni at de innfører 25 prosent toll på kinesiske varer til en verdi av 50 milliarder dollar årlig. * Den omfattende listen er på 1.102 kinesiske produkter, blant annet batterier, kjemiske produkter og telekomutstyr. * Tollen ble innført fredag 6. juli på varer til en verdi av 34 milliarder dollar årlig. To uker senere blir toll på de resterende varene på listen til en verdi av 16 milliarder dollar årlig innført. * Kina varslet i etterkant innføring av toll på amerikanske varer til en verdi av 50 milliarder dollar. Gjengjeldelsestollen omfatter 545 produkter, blant annet landbruks-, sjømat- og bilprodukter. * USA sier det vil komme langt mer omfattende tolltiltak senere – ved å ramme kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar årlig med toll, og deretter ytterligere opptrapping til å omfatte varer verdt 300 milliarder dollar. * Dermed kan kinesiske varer til en verdi av opptil 550 milliarder dollar årlig bli rammet av amerikansk straffetoll, et beløp som er høyere enn verdien på varer som Kina eksporterte til USA i fjor. Den var på 506 milliarder dollar. * Kina har gjort det klart at landet akter å svare med samme mynt. * Høyere amerikanske tollsatser på stål og aluminium ble innført allerede i mars. Disse handelsbarrierene rammer også USAs allierte i Europa og Canada.

Mange av disse mottiltakene har vært systematisk målrettet mot næringer som er viktige i delstater Trump vant med små marginer. Wisconsin har også blitt rammet fordi dette er hjemstaten til lederen av Representantenes hus i den amerikanske Kongressen, republikaneren Paul Ryan. Tanken er selvsagt å få velgerne til å snu seg mot republikanerne i disse statene.

Kina var raskt ute med å varsle «nødvendige mottiltak». Både på de første tollsatsene og på de kommende. Mottiltak har også kommet fra Mexico, Canada og EU-landene på USA innførsel av stål- og aluminiumstoll.

Blant ting det er satt toll på fra Wisconsin er Harley Davidson-motorsykler og ost. 27 prosent av USAs osteproduksjon skjer her.

Det er det siste som merkes for melkebønder, som Ditter-paret, rundt Plymouth. En liten by hvor de 8445 innbyggerne er stolte over å kunne si at de kommer fra «verdens ostehovedstad».

Allerede i 1861 fikk stedet sin første ostefabrikk. 21 år senere ble det opprettet en ostebørs, som i lange tider bestemte prisene på ost i USA, her. I dag huser hovedgaten et eget lite kombinert ostemuseum, kafe og utsalgssted, hvor en nydelig osteølsuppe er en spesialitet.

– Ost skapte denne byen, sier Joyce Schommer mens hun serverer gjestene på Cheese Heritage Center.

Professor: Trump forstår ikke

Scott Ditter har merket at prisene på melken hans har gått ned de siste ukene. Han forklarer at han er i en god posisjon, så han kan leve med nedgangstider en periode. Han har latt seg overbevise av Trumps argumentasjon om at handelsunderskuddet overfor Kina er for stort. Noe må gjøres, mener bonden.

Og han tror dessuten de andre landene snart vil føle seg presset til forhandlingsbordet.

– Men det er klart at for mange rundt her vil det bli katastrofalt dersom det blir en langvarig nedgang i prisene. Når det er sagt, er det overproduksjon av melk i USA, så mange vil komme til å slite uansett. En handelskrig vil bare gjøre at det tar kortere tid før de må gi seg, mener Ditter.

Professor Susan Aarsonson ved George Washington University i USAs hovedstad er ekspert på internasjonal handel. Hun mener Trump lurer tilhengerne sine når han snakker om at USA har handelsunderskudd til andre land. Kanskje ikke bevisst, men fordi han ikke selv forstår hvordan internasjonal handel fungerer, mener hun.

– Det er noe som er et felles gode for begge parter. Det er ikke en «vinner» og en «taper», slik han ser ut til å tro. At vi har handelsunderskudd sier noe om at vi investerer mer. Handel er et mål på hvor mye folk ønsker å bruke. Amerikanere bruker mer når de har penger. De handler. I andre land sparer man mer, sier Aarsonson.

At Trump brukte argument om nasjonal sikkerhet når han satte høye tollsatser på import av stål og aluminium får professoren til å steile. Hun kaller det «hinsides latterlig».

– Det er bekymrende at Kongressen lar ham få dure på. Dette er faktisk et felt der de har sjansen til å påvirke. Det er jo derfor motangrepene er så målrettet mot hjemstatene til folk som Paul Ryan og flertallsleder i Senatet Mitch McConnell (Kentucky journ.anm.). Man ønsker å smerte der det nytter, sier hun.

Bonde: Oppleves skremmende

Aarsonson sier at dersom ikke de republikanske politikerne, og næringslivsledere som støtter dem økonomisk, våkner kommer det til å bli vanskelige tider for både bedrifter og bønder fremover. Hun viser til at for eksempel Harley Davidson allerede har sagt at de vil flytte deler av produksjonen ut av USA.

– Det Trump driver med er en katastrofe for landet. Han oppfører seg som en bølle mot allierte. Hvem vil forhandle med oss etter dette? spør hun retorisk.

Samme dag som VG intervjuet professoren stemte 88 av Senatets medlemmer for en resolusjon som fraråder presidenten å bruke nasjonal sikkerhet som argument for importtoll. Resolusjonen er dog ikke-bindende.

Melkebonden Jerry Jens (65) sier stort sett det samme som Scott Ditter, naboen noen kilometer unna. Han synes det er litt skremmende, for han vet ikke hvor hardt de blir rammet dersom dette varer og rekker. De har allerede merket synkende priser, men han har tro på nye forhandlinger og en snarlig løsning.

Han stoler på at forretningsmannen Donald Trump fikser biffen, eller melken, for hans del.

– Presidenten har tatt en litt mer aggressiv handlemåte enn hva vi er vant til. Tiden vil vise om hans metode fra forretningslivet var det riktige, men noe måtte gjøres. De siste årene har uansett vært vanskelige, sier Jens.

– Galskap

Daniel Irwin (58) frykter han vil bli «terrorisert» av en langvarig handelskrig, og sier hele situasjonen er deprimerende. Melkebonden er likevel enig med sine kolleger om at noe må gjøres. Han har altfor lenge gått med underskudd.

– Jeg stemte verken på Donald Trump eller Hillary Clinton. Han skremmer livskiten ut av meg med enkelte av de sinnssyke sprellene sine, men han gjør også noe riktig. Jeg støtter hans kamp for rettferdig handel, sier Irwin.

Professor Aarsonson heller kald melk i bøndenes håp om at Trump er deres redningsmann.

– Det blir ikke bedre, slik de tror, dersom Trump fortsetter denne handelskonflikten. Bøndene kommer til å bli rammet hardt. Langt hardere enn de har blitt så langt. Annet næringsliv vil også merke det, men bøndene vil være blant de første. Proteksjonisme fungerer aldri. Derfor er dette galskap, sier handelseksperten.