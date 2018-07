Iransk tenåring pågrepet for dansevideoer på Instagram

Publisert: 08.07.18 09:30 Oppdatert: 08.07.18 09:40

En iransk tenåring er pågrepet etter å ha publisert flere dansevideoer på Instagram og fått titusenvis av følgere.

Statlig iransk TV viste fredag en video der 18-årige Maedeh Hojabri erkjente å ha brutt moralske normer, selv om hun insisterte på at dette ikke var hensikten med videoene. Det er uklart om tenåringens uttalelse kom under tvang, skriver NTB.

Hun har publisert rundt 300 videoer på bildetjenesten Instagram under kontoen maedeh_hozhabr. Mange av dem videoer der hun danser. På de fleste videoene har hun ikke på seg det obligatoriske hodedekkende plagget for kvinner. Hun har over 43.000 følgere.

Instagramkontoen til jenta er fortsatt oppe søndag formiddag.

Iransk politi sier de har planer om å stenge flere lignende kontoer på Instagram, og domstolene i landet vurderer å blokkere tilgangen til Instagram. Iran blokkerer allerede Facebook, Twitter og flere andre sosiale medier, men mange iranere besøker fortsatt sidene via proxy- og VPN-tjenester.