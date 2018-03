FREMMER NYTT FORSLAG: Frankrikes likestillingsminister Marlene Schiappa står i spissen for et nytt lovforslag som skal gjøre det ulovlig å trakassere kvinner på gaten. Foto: Laurent Cipriani / TT / NTB scanpix

Frankrike vil ha slutt på machokulturen: Trakassering på byen kan bli straffbart

Publisert: 02.03.18 07:27

Menn som plystrer etter damene på gaten, eller oppfører seg pågående, kan risikere en klekkelig bot, om et nytt lovforslag blir vedtatt.

Forslaget ble presentert onsdag, etter initiativ fra Frankrikes likestillingsminister Marlene Schiappa, og har som formål å få en slutt på Frankrikes såkalte «machokultur», skriver avisen The Telegraph .

Menn som trakasserer kvinner på gaten kan risikere å ende opp med en bot på rundt 300 euro. Noe som tilsvarer rundt 3400 norske kroner.

Det er ventet at myndighetene skal legge forslaget til i en ny lov i løpet av noen måneder, skriver avisen.

Kan koste dyrt

Den parlamentariske gruppen bak forslaget går på tvers av flere franske politiske partier, med oppgave å definere trakassering og å undersøke hvordan politiet best skal kunne håndheve en ny lov mot dette.

Ifølge lovforslaget vil plystring, upassende eller fornærmende kommentarer, samt det å plage en kvinne for å få tak i hennes telefonnummer være straffbart i henhold til lovforslaget.

Gruppen har arbeidet med lovforslaget i fem måneder og anbefaler regjeringen til å la det nye lovforslaget favne bredt. Truende, fiendtlig eller støtende oppførsel bør, ifølge utvalget, straffes med bøter fra 90 til 350 euro.

Belgia og Portugal er blant en håndfull land som allerede har innført en slik type lovgivning, skriver The Telegraph.

Ny lov for seksuelt samtykke

I det nye lovforslaget er det også inkludert at Frankrike bør innføre en ny lov for en nedre alder for seksuelt samtykke. Landet har i dag ingen slik lov, bortsett fra at barn under fem år automatisk blir definert som «ikke samtykkende» til seksuelle aktiviteter.

Den siste tiden har saker om dette fått stor oppmerksomhet i Frankrike, etter at to menn ble frikjent for å ha voldtatt to elleve år gamle jenter, skriver BBC .

Landet har en satt seksuell lavalder på 15 år, men aktor må kunne bevise at samleiet var uten samtykke for at det skal kunne defineres som voldtekt og straffeforfølges.

Fransk utgave av «Time’s Up»

Onsdag lanserte også rundt 100 franske skuespillerinner deres lands versjon av den amerikanske bevegelsen «Time’s Up» og den norske «Stille for opptak», som vokste frem i kjølvannet av avsløringene rundt mediemogulen Harvey Weinstein i fjor høst.

I spissen for kampanjen står blant andre skuespillerne Vanessa Paradis og Diane Kruger, skriver Reuters .

Den franske bevegelsen ser dagens lys etter at Catherine Deneuve, og 99 andre franske skuespillerinner, skapte furore forrige tidligere i år da de sa etterspillene mot menn etter Weistein-skandalen hadde gått for langt .

Bevegelsen har fått navnet «Time to Act», og skuespillerne skal bære hvite sløyfer under morgendagens filmprisutdeling i Paris, for å markere sin motstand mot seksuell trakassering i bransjen.