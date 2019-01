GRENSEBESØK: Donald Trump sammen med den republikanske senatoren Ted Cruz under et besøk på grensen mellom Texas og Mexico nylig. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Egeland om Trump: – En helt avskyelig ordbruk og løgner

UTENRIKS 2019-01-17T07:17:57Z

NEW YORK (VG) Donald Trumps administrasjon sørger med vilje for at det blir lange køer ved grensen mot Mexico for å ta fra asylsøkere og migranter alt håp om et bedre og verdig liv, mener generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

Publisert: 17.01.19 08:17

Uenigheten om finansieringen av en grensemur mot Mexico er årsaken til at 800 000 føderalt ansatte ikke får lønn i den pågående nedstengningen av det amerikanske statsapparatet.

Donald Trump sier at en mur vil stoppe det han hevder er kriminaliteten ved grensen.

Samtidig har USAs president inngått en avtale med Mexico om at asylsøkerne må bli der mens søknadene deres behandles. Tusenvis av mennesker fra Sentral-Amerika bor nå på den meksikanske siden av grensen.

– Jeg tror at det er en bevisst politikk å lage en endeløs kø som tar fra folk alt håp om en fremtid i USA. De vil ikke gi de fortvilte menneskene noe håp om å nå frem. Køen ved grensen kommer bare til å bli større og verre og forsøkene på å forsere grensen mer livsfarlige. Dermed lager Trump en kunstig krise der, sier Egeland, som nylig var i Honduras i tre dager og så den desperate situasjonen med egne øyne.

Den tidligere visegeneralsekretæren i FN dro rett derfra til et møte i Det hvite hus i Washington D.C. med Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, en person han kjenner fra årene i FN.

– Budskapet mitt til Bolton og amerikanske myndigheter var at Honduras, El Salvador og Guatemala er inne i en dyp krise, og da jeg besøkte San Pedro Sula i Honduras møtte jeg sjokkerende mange mennesker som forteller at de er villige til å risikere livet og prøve om og om igjen å nå frem til USA. De har intet å tape. Det er bare håpløshet der. Det er knyttet til sosial elendighet og ingen fremtidsutsikter til at det skal bli bedre. Det er en ufattelig vold som sprer seg i hele landet. Honduras er ingen rettsstat. Det er ingen lov og orden.

Egeland forklarer at det «var et godt møte med Bolton i den forstand at han lyttet og at han var høflig og noterte», men at Bolton var opptatt av at muren må bygges. Dette er en totalt feil måte å se problemene i Mellom-Amerika på, mener Egeland.

Nedstengningen av statsapparatet # 22. desember 2018 ble deler av USAs statsapparat stengt, da president Donald Trump nektet å godkjenne et budsjett som ikke inneholder 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico. # Departementer og en rekke andre myndigheter er helt eller delvis stengt. Det går blant annet ut over både politi, offentlig transport, parker og museer. # Den såkalte «shutdown» nå den lengste i USAs historie. Dette er den tredje såkalte shutdown under Trump. Under de to forrige hadde hans parti, det republikanske partiet, flertallet i begge kamrene i Kongressen, både Senatet og Representantenes hus. Nå har demokratene flertall i Representantenes hus

– Trump tror at han kan bygge en mur mot problemene med flere hunder og vakter, men presset mot grensen drives av en dyp krise og vil ikke forsvinne. Den vil bare bli større og større, sier Egeland, og legger til:

– Det er Trump-administrasjonen som har ansvaret for en feilslått politikk som går ut på å mure ute problemene – og få dem ut av syne for USA. Men USA kan ikke lukke øynene for en dyp krise i sitt eget nabolag. Dette er ikke narkotikabaroner, men fattige mennesker som går til den amerikanske grensen med flip-flopper og sandaler. Da må man løse problemene der nede. Jeg er også overrasket over at demokratene og mediene ikke lager en stor sak ut av dette. Min teori er at de har gitt opp, sier Jan Egeland.

– Hva synes du om Trumps ordbruk om menneskene i migrantkaravanene?

– Det er en helt avskyelig ordbruk og løgner. Det er løgn og fanteri når han sier at det stort sett er kriminelle. Migrantene er stort sett lutfattige kvinner og barn. Dette har jeg selv sett, sier Egeland.

Mange Trump-supportere lurer på hvorfor migrantene ikke går til sine lands respektive konsulater og søker om asyl der, i stedet for å legge ut på den farlige og lange reisen mot USA. Det er ikke mulig å søke asyl ved konsulater i Sentral-Amerika. USA krever fysisk oppmøte ved grensen.

– USA er ikke enestående her. De aller færreste land har gjort det mulig å søke ved konsulære stasjoner. Men det burde det jo i prinsippet være. Årsaken til at de gjør det umulig, er å få ned antall personer som kommer inn i landet, sier Egeland som mener det er «tunge og ekstremt nasjonalistiske vinder over USA og Europa».

– Men denne presidenten og den tredjedelen av USA han representerer har ført USA fra å være det mest liberale til det mest reaksjonære på dette feltet. Stort sett har USA årlig tatt imot 100.000 kvoteflyktninger, sier Egeland.

Da Trump ble president, aksepterte USA 110.000 kvoteflyktninger. Trump kappet dette til 45.000 i 2018. I år har Trump-administrasjonen sagt at taket er 30.000.

– Trumps viktigste valgkampsak var muren. Forstår du ikke at han vil bygge den siden dette var et så tydelig løfte til velgerne?

– Jeg er ikke overrasket. Husk at deler av den muren som er der nå, ble bygd av Obama. Det er ikke noe nytt at man bruker grensesperringer. Problemet er at dette blir den eneste delen av Trumps politikk. Han tror at en mur vil løse krisen i hans eget nabolag, og det vil det ikke. Jeg frykter at USA skal gi opp Mellom-Amerika, svarer Egeland.