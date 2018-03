Dette kan bli følgene av forgiftningen

Publisert: 13.03.18 20:34 Oppdatert: 13.03.18 23:37

Tøffere politisk klima, utvisning av diplomater, økt grensekontroll og boikott av fotball-VM i Russland er noen av reaksjonene Russland-forsker Jakub Godzimirski ser for seg etter nervegiftangrepet i England.

Etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble funnet bevisstløse på en benk i den britiske byen Salisbury søndag 4. mars, har britisk politi slått fast at de ble utsatt for et attentat med nervegiften novitsjok.

Mandag kveld sa Storbritannias statsminister Theresa May i en tale i Underhuset at denne giften er produsert i Russland til militær bruk, utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Fakta Sergej Skripal * 66-åringen arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003, før han gikk inn i næringslivet. * Ble pågrepet i Moskva i 2004, og innrømmet i avhør ha å ha blitt rekruttert av britisk etterretning i 1995. * Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6. * Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov krever nå at Russland får tilgang til prøver av nervegiften som skal ha rammet Sergej Skripal og hans datter. Ifølge Reuters avviser han på det sterkeste at Russland har hatt noe med angrepet å gjøre.

– Når Storbritannia anklager Russland på denne måten, har de nok håndfaste bevis på at nervegassen er utviklet i Russland. De vet likevel ikke hvem som har gitt ordren om å bruke den mot Skripal og hans datter, om det er russiske myndigheter som står bak, eller om landet har mistet kontrollen over lagrene sier Russland-forsker Jakub Godzimirski ved NUPI. Og legger til at begge alternativer er like lite oppløftende.

Utviste diplomater

Han venter seg et tøffere politisk klima nå.

– Ingen vil erklære krig mot Russland på grunn av dette. Men det kommer til å få negative konsekvenser for samarbeidet mellom Vesten og Russland. Et samarbeid som er anstrengt allerede, blant annet etter etter forgiftningen av Aleksander Litvinenko i 2006 og Russlands aggresjon mot Ukraina og annekteringen av Krim i 2014, sier han.

NUPI-forsker Jakub Godzimirski ser også for seg økte diplomatiske konflikter.

– Det er ikke usannsynlig at russiske diplomater vil bli utvist fra Storbritannia. Og da vil Russland svare med å utvise britiske diplomater den andre veien, sier han.

Mandag varslet Storbritannias statsminister Theresa May at hun ville kalle inn den russiske ambassadøren til Storbritannia på teppet. Og tirsdag kom det melding fra russisk UD om at Storbitannias ambassadør til Russland vil kalles inn på teppet der.

Sportsboikot

Han er heller ikke fremmed for at Storbritannia kan komme til å holde seg borte fra fotball-VM i Russland til sommeren.

– Det er ikke nytt at idrett blir brukt for å markere politisk standpunkt. I 1980 boikottet vesten OL i Moskva på grunn av Sovjetunionens inntreden i Afghanistan. Og i 1984 svarte østblokken med samme mynt i Los Angeles. Idrettsarrangementer kan fort bli ofret på høypolitikkens alter. Fotball-VM er et arrangement som Russland har brukt mye prestisje og penger på, sier han.

– Tror du flere land kan komme til å boikotte fotball-VM etter dette?

– Det er det store spørsmålet. Det er ikke utenkelig, sier Godzimirski.

Russland på sin side anklager Storbritannia for å bruke forgiftningssaken til å undergrave fotball-VM.

– Vi har gjentatte ganger advart om dette: At vestlige medier i forkant av fotball-VM vil komme med omfattende kampanjer for å sverte Russland og undergrave tilliten til Russland som vert for sportsarrangementet, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Trekker troverdigheten i tvil

Ifølge Godzimirski prøver russiske myndigheter nå å svekke Storbritannias og Vestens troverdighet, blant annet ved å vise til Irak i 2003. Da hevdet britisk og amerikansk etterretningstjeneste at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen. Det viste seg senere ikke å være tilfelle.

Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, har kalt Theresa Mays tale mandag for et «sirkusshow i den britiske nasjonlaforsamlingen.»

Ifølge henne var Mays tale er enda en «politisk informasjonskampanje basert på provokasjon.»