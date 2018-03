ADVARER: USAs utenriksminister Rex Tillerson. Foto: PIUS UTOMI EKPEI / AFP

USA advarer Russland etter giftangrep

Publisert: 13.03.18 01:04 Oppdatert: 13.03.18 01:32

USAs utenriksminister Rex Tillerson mener i likhet med Storbritannia at forgiftningen av en eksspion kan knyttes til Russland. Han varsler reaksjoner.

Etter en uke bryter Det hvite hus tausheten og fordømmer nervegift-angrepet mot den russisk eksspionen Sergej Skripal og hans datter i Storbritannia .

Tillerson sier han foreløpig ikke vet om russiske myndigheter kjente til angrepet, men slår fast følgende:

– Enten det skjedde på den ene måten eller den andre, så kom giften fra Russland.

Uttalelsen kommer etter at britenes statsminister Theresa May opplyste Underhuset om at nervegiften Novitsjok, som er produsert i Russland til militær bruk, ble brukt i angrepet. Nervegiften ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

Hun var klar på at det er «høyst sannsynlig at Russland står bak ».

Varsler reaksjon

Tillerson sier saken definitivt vil utløse en reaksjon. Han kaller det også «nesten uforståelig» at en statlig aktør vil utplassere et så farlig stoff på et offentlig sted hvor andre kan bli rammet.

– Jeg forstår ikke hvorfor noen ville gjøre noe sånt. Men dette er et stoff som er kjent for oss og som ikke er utbredt. Det er kun i hendene på veldig, veldig få aktører, sier han.

Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer angrepet, og sier at enhver bruk av nervegift er «forferdelig og fullstendig uakseptabelt».

– Storbritannia er en høyt verdsatt alliert og denne hendelsen bekymrer NATO. NATO er i kontakt med britiske myndigheter angående saken, sier Stoltenberg.

Fordømmelsene kommer åtte dager etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble funnet bevisstløse på en benk i engelske Salisbury. For begge er tilstanden fortsatt kritisk.

– Hensynsløst

Tidligere mandag gikk også pressetalskvinne i Det hvite hus Sarah Sanders ut og fordømte angrepet.

– Bruken av det svært giftige nervestoffet mot britiske borgere på britisk jord er en grov krenkelse. Angrepet var hensynsløst, tilfeldig og uansvarlig, sa hun.

Russland har hele tiden avvist at de har noe med angrepet å gjøre. De har på sin side anklaget britenes statsminister for «sirkus og provokasjoner».

Skripal jobbet tidligere for Russlands militære etterretningstjeneste (GRU), men ble avslørt som britisk spion i 2004 og dømt til 15 års fengsel.

I 2010 ble han løslatt og utlevert til Storbritannia som ledd i en fangeutveksling USA hadde forhandlet fram. Siden da har han bodd i Salisbury.