Frode Berg må sitte i varetekt i Moskva frem til mai: – Det er som forventet

Publisert: 13.03.18 08:52 Oppdatert: 13.03.18 10:27

Nordmannen Frode Berg fikk i dag blankt avslag på sin anke over den siste fengslingen, melder Aftenposten.

Frode Berg har sittet fengslet siden desember i fjor. I februar besluttet byretten i Moskva at nordmannen skulle sitte fengslet i ytterligere tre måneder, til 5. mai. 62-åringen anket.

Tirsdag formiddag, 10.40 lokal tid, ble det holdt et rettsmøte over anken.

– Resultatet er som forventet. Jeg har ikke rukket å snakke med Berg eller hans russiske advokat i dag enda, men vet at de var forberedt på dette, sier Berg sin norske advokat Brynjulf Risnes til VG rett etter rettsmøtet.

Berg mener han blir beskyldt for noe han ikke gjort. Han forklarte til VG under forrige rettsmøte i februar at han erkjenner å ha hatt med seg noe til russiske venner, «men at det ikke var noe ulovlig».

Da VG snakket advokaten før Berg fikk møtte i tingretten tirsdag formiddag, sa han at de var realistiske og hadde ikke så stort håp om at han skulle bli løslatt i dag.

– Det er ikke noe stort håp om at han skal bli løslatt i dag. Men det er naturlig å utnytte alle muligheter i saken for å få mest mulig innsikt i hva som foregår. Jeg tror Frode Berg kommer til å benytte alle muligheter han får.

Han forteller videre at sinnsstemningen til Berg er uforandret.

– Han er hardt presset, men holder ut.

Det gikk ikke veien for Berg i dag, men advokaten har større forhåpninger til neste fengslingsmøte, som vil holdes i slutten av april.

– Nå skal han fengsles frem til 5. mai, og det vil nok bli et nytt fengslingsmøte i slutten av april rundt den 25. Da håper vi å få mer informasjon i det minste. Etterforskningen er forventet å ta slutt på den tiden, så da får vi forhåpentligvis vite når rettsaken blir.