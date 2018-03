SA JA TIL KIM: USAs president Donald Trump har sagt ja til å møte Nord-Koreas unge diktator Kim Jong-un. Foto: Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Ekspert: – Trump tror han kan overrumple Kim

Publisert: 09.03.18 06:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-09T05:06:08Z

NEW YORK (VG) Selv noen av Donald Trumps hardeste kritikere roser USAs president for å ha sagt ja til å møte Kim Jong-un.

– Trump fortjener honnør for dette. Jeg tror Trump sa ja til møtet fordi han tror at kan gjøre noe som ingen andre har klart før ham. I hans hode har han gjort tilsvarende ting flere ganger tidligere. Trump tror at han forstår Kim Jong-un og at han kan overrumple ham. Hvem vet? Kanskje han kan det, sier Trump-biograf Michael D'Antonio, normalt en skarp kritiker av presidenten, til VG.

Hverken Pentagon, Trumps nærmeste medarbeidere eller utenriksminister Rex Tillerson skal ifølge CNN ha visst om det konkrete tilbudet fra Nord-Korea , som ble formidlet via Sør-Koreas delegasjon.

Det vil bli første gang en sittende amerikansk president møter en nordkoreansk leder. Nord-Korea har prøvd å få til dette før, men USAs presidenter har alltid avslått tilbudene .

– Jeg tviler på at det kommer en avtale ut av dette møtet. Og jeg ville vært bekymret for kvaliteten i en eventuell avtale, siden dette møtet blir satt opp på så raskt, sier D'Antonio med tanke på at det skal skje innen mai.

Han mener samtidig at det kan se ut som Trumps knallharde retorikk , hvor han blant truet med å utslette et land med 25 millioner mennesker, har fungert. Kim Jong-un svarte Trump med at han ville «temme den sinnsforvirrede, senile amerikanske gamlingen, med ild».

– Så når Trump nå sier ja til et møte, så ser det ut som han gjør det på grunn av amerikanske sikkerhetsinteresser. Timingen er også fordelaktig for ham. Nord-Korea har utviklet missiler slik at de føler seg sterke nok til å innlede samtaler. Men, uansett fortjener Trump ros, påpeker D'Antonio, forfatteren av «Sannheten om Trump».

En annen Trump-kritiker er den avgåtte generalen James Clapper, tidligere direktør i National Intelligence. Han er også positiv til at det nå blir samtaler.

– Vi har nå en stor mulighet til å få høre hva Nord-Korea krever for å starte en nedrustning. Dette møtet må brukes til å forstå hva Nord-Korea ønsker, sier Clapper til CNN.

VG+: Slik ville en krig mellom USA og Nord-Korea sett ut

Den republikanske senatoren Lindsay Graham, en av Trumps faste golfpartnere, advarer Kim Jong-un.

– Det absolutt verste du kan gjøre er å møte president Trump og prøve å lure ham. Hvis du gjør det, så vil det bli slutten på deg og ditt regime, sier Graham i en uttalelse.

Det er ikke klart hvor møtet skal holdes. Donald Trump skriver på Twitter at det er under planlegging. Sør-Korea kan være et aktuelt sted.

Men over ett år etter at Donald Trump ble president har han ikke engang utnevnt en ny ambassadør til Sør-Korea, noe som vil komplisere en slik prosess.

En sørkoreansk regjeringsdelegasjon var tidligere i uken i Nord-Korea for første gang på ti år . Etter middag og samtaler med Kim Jong-un, sa de at Kim hadde tatt initiativ til å diskutere tiltak for å lette spenningen på Koreahalvøya.

Nord-Korea er hardt rammet av en lang rekke internasjonale sanksjoner.