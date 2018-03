DØDE: Den franske bulldogen var livløs da United Airlines-flyet landet i New York. Foto: REUTERS/June Lara

United Airlines legger seg flate: Hundevalp døde om bord på fly

Publisert: 14.03.18 00:48 Oppdatert: 14.03.18 01:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-13T23:48:55Z

Den ti måneder gamle hunden overlevde ikke tre timer i en bagasjehylle.

Da United Airlines -flyet fra Houston landet i New York mandag kveld amerikansk tid, var hunden død. Den franske bulldogen tilhørte en kvinne som reiste med sine to barn, skriver CBS News .

En passasjer som satt like bak familien forteller at kvinnen ble bedt om å putte bagen med hunden i bagasjehyllen. I et Facebook-innlegg skriver June Lara at de kabinansatte mente det «uskyldige dyret hadde det bedre i bagasjehyllen uten luft og vann».

– De insisterte på at valpen skulle bli innestengt i tre timer uten noen form for gjennomtrekk. De forsikret om sikkerheten til familiehunden, og moren gikk med på det.

– Det var ingen lyd da vi landet og åpnet bagen. Det var ingen bevegelse da familien ropte navnet, skriver Lara.

Flyselskapet bekrefter langt på vei historien. Talsperson Charles Hobart sier at en kabinansatt ba eieren om å putte hunden i bagasjehyllen fordi bagen delvis sperret midtgangen. Det er uklart hvorfor den ikke ble plassert under setet, sier han.

Hendelsen bryter med flyselskapets retningslinjer, som slår fast at «kjæledyr som reiser i kabinen må bli båret i en godkjent bag. Denne må passe under setet foran passasjeren, og forbli der til enhver tid».

Flyselskapet omtaler dødsfallet som en «tragisk ulykke som aldri skulle ha skjedd», og viser til retningslinjene om at kjæledyr aldri skal plasseres i bagasjehyllen.

– Vi tar fullt ansvar for denne tragedien, og sender våre dypeste kondolanser til familien, skriver de i en uttalelse.

Dødsårsaken til hunden er foreløpig ukjent, men flyselskapet har tilbudt å betale for en obduksjon. De har også refundert familiens billetter.