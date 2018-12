SPERRINGER: Politiets krimteknikere undersøkte fredag kveld bussen. Foto: MOHAMED EL-SHAHED / AFP

Fire drept i angrep på turistbuss i Egypt

UTENRIKS 2018-12-28T21:44:33Z

Tre vietnamesiske turister og en egyptisk guide er drept i et veibombeangrep mot en turistbuss sør for Kairo. Elleve turister er såret.

NTB

Publisert: 28.12.18 22:44

Innenriksdepartementet i Egypt opplyser at angrepet skjedde nær pyramidene i Giza like etter klokken 18 fredag. Veibomben skal ha vært skjult ved en mur.

Elleve av de sårede er ifølge innenriksdepartementet vietnamesiske turister, og den egyptiske bussjåføren og turistguiden ble også såret.

Egypts statsminister Mostafa Madbouli besøkte de sårede på sykehuset og opplyste etter besøket at guiden var død av skadene. Myndighetene opplyste først at to vietnamesere var drept, men sent fredag kveld sa påtalemyndigheten at en tredje turist døde av skadene.

«Trygt»

Madbouli advarte fremmøtte journalister mot å hausse opp angrepet og sa at «ingen land i verden kan garantere at det et 100 prosent trygt».

– Det skjer til tider enkelthendelser både her og der, sa han, trolig bekymret over hvilke følger slike angrep kan få for turismen i Egypt.

Bilder fra åstedet viser en hvit buss med store skader. Ingen har hittil tatt på seg ansvaret for veibomben.

En rekke angrep

Militante islamister som har sverget troskap til IS, har drept flere hundre soldater og politifolk i angrep siden Egypts militære grep makten i et kupp i 2013. Militære kastet landets folkevalgte president Mohamed Mursi og titusenvis av andre fra Det muslimske brorskap i fengsel.

Det er også gjennomført flere angrep mot sivile mål, først og fremst mot koptiske kirker og kristne pilegrimer. Spenningen mellom den kristne minoriteten og den muslimske majoriteten økte etter at overhodet for den koptiske kirken, pave Tawadros II, gikk offentlig ut og støttet militærkuppet.