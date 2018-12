BRUTALT DRAP: I denne fjellsiden, like ved en fjellsti på vei opp til Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell, ble de to kvinnene funnet brutalt drept mandag. Dette bildet er tatt etter dobbeltdrapet. Foto: Marokkansk politi

Her skjedde dobbeltdrapet på Maren og Louisa

2018-12-22

På søndag slo norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) opp teltet sitt her. Mandag morgen ble de funnet brutalt drept.

Det var et fransk kjærestepar som fant de to kvinnene drept her, utenfor teltet sitt i Atlas-fjellene i Marokko . De skal ha blitt utsatt for grov, brutal vold med en skarp gjenstand.

– Det var forferdelig. De var ødelagte, sa den franske kvinnen om synet som møtte henne.

De to friluftsvante kvinnene skal ha slått opp teltet sitt om lag syv kilometer fra utfartsbyen Imlil, på vei opp mot Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell.

På bildet vist ovenfor, som ifølge VGs kilde er tatt av marokkansk politi, ligger en tursekk og annet utstyr strødd utover bakken.

Det grønne teltet er slått opp ved siden av en murbygning i fjellsiden. Det franske kjæresteparet har uttalt til VG at begge kvinnene lå utenfor teltet da de fant dem døde.

Fredag var det lagt ned blomster og lys på åstedet.

Fakkeltog

De to kvinnene var på en måneds lang ryggsekktur i landet. De var begge erfarne friluftslivsfolk og studerte friluftsliv ved Universitet i Sørøst-Norge.

De etterlatte familiene i Norge og Danmark er i sorg.

Maren Uelands mor, Irene Ueland (49), har omtalt dobbeltdrapet som «grotesk» og «galskap». Fredag gikk familien i fakkeltog på Bryne i Rogaland, Marens hjemkommune.

– Familien til Maren er i en forferdelig situasjon. De er i sjokk og opplever absolutt sorg, noe alle som følger med på denne saken forstår, sier Ragnar Falck Paulsen, familiens bistandsadvokat, til NRK .

Han opplyser at familien setter stor pris på støtten og omtanken de opplever i en vanskelig tid. VG har i forbindelse med denne saken gjort familiens bistandsadvokat oppmerksom på at vi publiserer bildet av teltet.

Sterke reaksjoner

Mange marokkanere har brukt sosiale medier til å sende støtteerklæringer og uttrykke sjokk og sorg etter drapene.

I Marokko øker samtidig kravet om dødsstraff for de skyldige, skriver NTB. Dobbeltdrapet har ført til at stadig flere marokkanere krever at praksisen må gjenopptas slik at de skyldige kan dømmes til døden og henrettes. Det har ikke blitt gjennomført en henrettelse i landet siden 1993.

– Hvis min bror har gjort dette, burde han dø. Det er fullstendig uakseptabelt, sa broren til en av de mistenkte til VG torsdag .

Han sier at lillebroren ble «hjernevasket» og var «uten utdanning».

Kona til en av de mistenkte sa ifølge marokkanske medier at hun og ektemannen hadde kranglet i forrige uke og at hun ville forlate mannen hvis han ikke skaffet seg en jobb.

Etterforsker video

I flere dager har det sirkulert en video av det som angivelig skal vise drapet på en av de to kvinnene. Videoen etterforskes nå av marokkansk, dansk og norsk politi.

Kripos opplyser at det fortsatt gjenstår en del arbeid med å vurdere av videoen.

– Vi mener likevel å ha grunnlag for å si at det så langt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte, opplyser Kripos, som ikke fått spørsmål om å bistå marokkansk politi.

De bidrar med å gjøre avhør av pårørende og innhente informasjon i Norge som kan berike etterforskningen i Marokko.

Bildet VG nå publiserer, viser omgivelser som stemmer overens med den brutale videoen. Sent fredag kveld opplyser det danske sikkerhetspolitiet, PET, at de mener den omtalte drapsvideoen antagelig er ekte.

Teori om flere angrep

Fire marokkanske menn er pågrepet mistenkt for dobbeltdrapet. Fredag ble det kjent at marokkansk politi pågrep ytterligere ni personer torsdag og fredag. De er pågrepet for deres «angivelige bånd til gjerningsmennenes terrorhandling», ifølge marokkansk politi.

En mann ved navn Abderrahmane Khayali ble pågrepet tirsdag, om lag et døgn etter drapene. Han skal ha pekt ut tre menn i avhør. De tre identifiserte mennene, Younes Ouaziad, Abdessamad Ijoud og Rachid Aftati, ble etter en klappjakt pågrepet på en buss i Marrakech torsdag. På bussen, som var på vei til turisbyen Agadir, skal de ha gjemt fire kniver.

VG får opplyst at politiets teori skal være at de planlagte flere angrep.

I en video publisert på sosiale medier sverger de fire mennene troskap til IS. Videoen ble filmet cirka en uke før dobbeltdrapet, ifølge VGs opplysninger. Ingenting av det som blir sagt kan direkte relateres til dobbeltdrapet. Marokkanske myndigheter har uttalt at dobbeltdrapet etterforsker som en terrorhandling.