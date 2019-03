Huawei anklager USA for å ha hacket serverne deres og for å ha stjålet eposter. Foto: AP

Huawei saksøker USA

Den kinesiske teknologigiganten Huawei saksøker USA for å ha hindret offentlige etater fra å kjøpe selskapets produkter og tjenester.

NTB

Publisert: 07.03.19 03:41







– Den amerikanske kongressen har gjentatte ganger mislyktes med å fremlegge noen bevis som støtter opp under restriksjonene på Huawei -produkter. Vi er nødt til å ta dette juridiske skrittet som en siste utvei, sier Huawei-toppen Guo Ping i en uttalelse.

Huawei anklager også amerikanske myndigheter for å ha hacket serverne deres og for å ha stjålet eposter, samt sikkerhetskoder.

Selskapet mener at forbudet, som ble innført i august i fjor, er ulovlig og at det «hindrer Huawei fra å engasjere seg i en rettferdig konkurranse, noe som til slutt går ut over amerikanske forbrukere».

– Vi ser fram til dommen og stoler på at den vil være til fordel for både Huawei og det amerikanske folket, sier Guo Ping, ifølge Reuters.

Huawei har levert søksmålet til en føderal domstol i Texas.

Teknologigiganten er et privat selskap, men mange land mener det er kort avstand mellom selskapet og det kinesiske regimet. I mange land, som i Norge, er det en diskusjon om selskapet skal få bygge neste generasjon mobilnett, 5G. USA og flere andre land mener selskapet utgjør en sikkerhetstrussel.