FÅR REAKSJONER: President Recep Tayyip Erdogan på valgmøte tirsdag, der han kom med advarsler rettet mot antimuslimske australiere. Foto: Emrah Gurel / AP / NTB scanpix

Australias statsminister krever svar fra Tyrkia

Australias statsminister godtar ikke Tyrkias ambassadør sin bortforklaring om president Recep Tayyip Erdogans uttalelser etter moskémassakren i New Zealand.

NTB

Publisert: 20.03.19 05:33







Den australske statsministeren Scott Morrison reagerte kraftig på utsagn fra Tyrkias president Erdogan under et valgmøte tirsdag.

I en uttalelse hvor han kalte moskéangrepet et angrep på Tyrkia og islam, advarte Erdogan antimuslimske australiere og sa at om de kommer til Tyrkia, vil de vil bli sendt hjem i kister som sine bestefedre.

Fikk du med deg? Erdogan viste drapsvideo på valgkamp-arrangement

Det siste var en referanse til det såkalte slaget ved Gallipoli i Tyrkia under første verdenskrig, tusenvis av australske menn mistet livet. Slaget førte til seier for Det osmanske riket og enorme tap for de allierte, inkludert australske styrker som da var der som en del av Det britiske imperiet.

Siste fra New Zealand: Gravla terrorofre

Morrison kalte den tyrkiske ambassadøren til Australia, Korhan Karakoc, inn til møte onsdag, etter først å ha gjort det klart at han fant kommentarene støtende og fornærmende for den australske og newzealandske arven i tid da landene er svært sårbare.

VARSLER KONSEKVENSER: Australias statsminister Scott Morrison i Adelaide i Australia i går. Foto: AAP

Avfeide beklagelse

Møtet gikk ikke så bra, ifølge Morrison, som sa til pressen etterpå at Karakoc forklarte det hele med at ting ble litt opphetet da Erdogan ble revet med og kommentarene ble sagt i en valgkampsammenheng.

– Jeg aksepterer ikke unnskyldningene som er tilbudt for de kommentarene. Jeg vil vente og se hva som blir svaret fra den tyrkiske regjeringen før vi går til videre skritt, men jeg kan si så mye som at alle muligheter er åpne, sa Morrison utenfor Statsministerens kontor.

VG-spesial: Terrorangrepet på New Zealand

MINTES SLAG: President Erdogan på en markering over det såkalte slaget ved Gallipoli i Tyrkia under første verdenskrig mandag denne uken. Foto: Reuters

Australias utenriksminister Marise Payne skal kontakte sin motpart i Tyrkia onsdag ettermiddag.

Flere tusen etterkommere av dem som mistet livet reiser fremdeles fra Australia og New Zealand til Tyrkia 25. april på årsdagen for slaget ved Gallipoli.

Tyrkia var målet

I kommentarene sine har Erdogan hevdet at den mistenkte gjerningsmannen bak terrorangrepene i New Zealand, australske Brenton Tarrant, hadde Tyrkia som mål 16.500 kilometer unna, da han angivelig gikk til angrep på de to moskeene i Christchurch.

Bakgrunnen for påstandene skal blant annet være at det var flere antityrkiske utsagn blant ordene på som var skrevet på våpnene som ble beslaglagt etter angrepene. I manifestet som Tarrant skal ha distribuert før angrepene fant sted, omtales Tyrkia som en «fremmed fiendemakt». Tarrant skal ha vært i Tyrkia en rekke ganger.

Fikk du med deg? Terrorsiktedes bestemor: Vi er lamslått

Erdogan har også bedt myndighetene på New Zealand gjeninnføre dødsstraff for gjerningspersonen.

– Hvis New Zealand mislykkes i å stille angriperen til ansvar, vil vi på en eller annen måte sørge for å gjøre det, har Erdogan uttalt.