DOUMA: Denne mannen gikk inn i et hus der han fant barn som skal være ofre for det som hevdes å være et gassangrep i Douma i Syria.

Derfor eskalerte Syria-krisen

Publisert: 12.04.18 02:53

UTENRIKS 2018-04-12T00:53:07Z

Donald Trump signaliserte for ikke lenge siden at USA skulle trekke seg ut av Syria «veldig snart». Men i løpet av én helg, ble situasjonen snudd på hodet.

Douma, natt til lørdag den 7. april: Det meldes om at det siste opprørskontrollerte området i Syria er under angrep. Bilder og videoer av døende barn som gisper etter luft går verden rundt. På noen bilder ligger mennesker helt rolige med skum om munnen.

Mange land reagerer med sinne og fordømmelse. USAs president Donald Trump reagerer sterkest , og tar ingen forbehold når han på Twitter anklager Syrias president Bashar al-Assad for være et «dyr som dreper sitt eget folk med gass og nyter det».

Knapt en og en halv uke etter at Trump varslet at USA ville trekke seg ut av Syria «Veldig snart» og la «de andre ta seg av det», truer presidenten Syria og syrisk-allierte Russland på Twitter.

Han varsler at missiler «vil komme», men Det hvite hus melder samtidig at alle muligheter fortsatt er åpne . Russland, på sin side, advarer om at eventuell bruk av militærmakt mot Syria vil få «alvorlige konsekvenser».

– Hadde ingen sjanse

Bombetokter er ikke uvanlige i Douma, som ligger i den siste opprørskontrollerte lommen av Øst-Ghouta i Syria. Det syriske regimet gjør stadig fremstøt i området. Sivilbefolkningen rammes av sult og krigshandlinger, og stedet har blitt beskrevet som «helvete på jord».

Men denne gangen anklages det syriske regimet for bruk av klorgass. Fordi klorgass er tynnere enn luft, vil et slikt angrep gå utover dem som søker tilflukt fra bomber i kjellere.

Douma-innbyggereren Abdullah Abo Hammam (22) har beskrevet til VG hva han så med egne øyne lørdag morgen. Han filmet hvordan det så ut da han gikk inn i en bygning, en film VG også har sett.

– På innsiden så vi at alle var døde og at ansiktene til flere av de døde var blå, og vi så noen døde som hadde forsøkt å ta seg oppover i etasjene for å unngå gassen, men de hadde ingen sjanse til å overleve, sier han.

Assad-regimets nyhetsbyrå Sana avskriver rapportene om et kjemisk angrep som «fabrikkerte». Russland, Assads viktigste allierte i Syria, avviser også at kjemiske våpen har blitt brukt.

Den russiske generalløytnanten Viktor Poznikhir hevder ifølge nyhetsbyrået Tass at det kjemiske angrepet på sivile er iscenesatt av hjelpeorganisasjonen Hvite Hjelmer .

Russland og Syria avviser

VG snakket med studenten Mahmoud Bwedany inne Douma onsdag kveld. På spørsmål om hva han tenker om at Russlands sier angrepet var fabriktert, svarer han:

– I 2013 brukte de kjemiske våpen, og da ble det bekreftet at de står bak. Etter dette har det vært flere klorgassangrep. Dette er et mønster. Alle angrepene skjer i sivile områder, men regimet sier de kun angriper terrorister. Det er bare nok en ny løgn. Det er de samme løgnen de bruker gang på gang, for å legitimere angrep på sivile.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har slått fast at de mener flere personer ble utsatt for saringass i Syria 2017. FN konkluderte med at saringass ble brukt i 2013 . Men rapportene utpeker ikke de ansvarlige, og Assad hevder det ikke var han som stod bak.

Det er ikke påvist at kjemiske våpen har blitt brukt nå – både Russland og USA har blokkert hverandres resolusjoner om granskning i FN, fordi de ikke mener den andres partens forslag til granskningmåte vil være partisk.

Verdens Helseorganisasjo (WHO) mener 500 pasienter har symptomer på kjemisk forgiftning i Syria, og at 43 dødsfall knyttes til symptomer som stemmer overens med å ha blitt utsatt for kraftige kjemikalier.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) sier de vil sende en gruppe til Syria for å granske saken.

Får med seg Europa

Det er ikke bare Trump har varslet et svar på det påståtte gassangrepet, selv om det er han som går hardest ut. Også EU mener mye tyder på at syriske regjeringsstyrker brukte slike våpen.

Tirsdag sa Frankrikes president Emmanuel Macron at Frankrike sammen med USA og Storbritannia vil beslutte hvordan de skal reagere på det påståtte kjemiske angrepet i Douma. Han sier ifølge NTB at kjemiske våpenlagre vil være mål i et eventuelt angrep.

Den europeiske luftfartsmyndigheten Eurocontrol ble onsdag morgen varslet om et mulig luftangrep mot Syria i løpet av den neste 72 timene, og flyrutene omdirigeres.

Russlands Liya-ambassadør, Alexander Zasypkin, sier ifølge Reuters at alle amerikanske missiler som skytes mot Syria vil bli skutt ned, og at oppskytningsstedene vil bli angrepet. Samtidig opplyser Kreml onsdag kveld at Russland ikke vil ta del i noe «Twitter-diplomati».

FN-sjef António Guterres opplyser at han i løpet av onsdagen ringte FN-ambassadørene til alle de fem faste medlemslandene i FNs sikkerhetsråd og gjentok sin «dype bekymring» over at rådet ikke har klart å bli enige om en felles respons på det påståtte kjemiske angrepet i Syria i helgen.

– Jeg understreket behovet for å unngå at situasjonen kommer ut av kontroll. La oss ikke glemme innsatsen vår må dreie seg om å få slutt på de grusomme lidelsene til det syriske folket, skriver Guterres i en uttalelse.

Det finnes mange flere muligheter for hva USA kan gjøre nå, og hvor mye eskalering det kan føre til. Les mer om hvordan konflikten kan utarte seg her.