SIRKUS-ULYKKE: En elefant måtte bøte med livet i trafikkulykken på den spanske motorveien. Her står noen av de overlevende elefantene langs veien hvor ulykken skjedde. Foto: MANU / EFE

Elefant-tragedie på motorvei i Spania

Publisert: 02.04.18 23:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-02T21:48:33Z

En elefant døde og to andre ble skadet da en dyretransport krasjet på en motorvei ved Murcia, sør i Spania.

I alt fem elefanter greide å rømme etter at lastebilen de ble transportert i krasjet på motorveien A30 sørøst i Spania.

Ulykken skjedde mandag ettermiddag i Pozo Cañada nær Albacete i Murcia-regionen.

Motorveien måtte stenges på grunn av de enorme dyrene som var på rømmen.

En av elefantene døde av skadene, mens to andre ble skadet.

Det lokale politiet i Albacete har offentliggjort bilder som viser tre av de fem elefantene gående i veibanen etter ulykken.

De skadede dyrene måtte løftes av motorveien med kranbil.

Lastebilsjåføren kom uskadet fra ulykken, skriver Europa Press .

Direktør i det spanske veivesenet Gregario Serrano delte mandag en video fra ulykkesstedet i sosiale medier, og skriver at årsaken til ulykken fortsatt er ukjent og under etterforskning av lokale myndigheter, ifølge BBC .

Han sier at foreløpige undersøkelser antyder at ulykken skal ha skjedd i forbindelse med et forbikjøringsforsøk.

Talsmannen for organisasjonen Circus Reunidos, Ignacio Pedrera, utelukker imidlertid ikke at ulykken kan ha vært forårsaket av sabotasje, skriver den spanske storavisen El Mundo .

– Dette ville ikke vært første gang noe slikt finner sted, sier sirkustalsmannen overfor Europa Press .

Han hevder i tillegg at «radikale dyrevernsgrupper ikke er fremmede for å benytte denne typen aksjoner».

Pedrera hevder overfor nyhetsbyrået at transporten av dyrene skjedde i tråd med gjeldende retningslinjer.

Han tar også et kraftig oppgjør med dem som kritiserer sirkuset på sosiale medier etter ulykken – blant annet personer som skriver at de skulle ønske sjåføren døde i stedet for elefanten:

– Sjåføren lider fordi han er en person som elsker dyrene veldig høyt, sier Pedrera til Europa Press.

Leder for det spanske dyrevernspartiet PACMA, Silvia Barquero, hevder i en uttalelse at elefantene var tilhørende sirkuset «Circo Gottani», som i løpet av påsken har hatt en rekke forestillinger i området.

På Twitter oppfordrer Barquero til å ta bedre vare på sirkusdyr:

– Vis dem mer vennlighet. Vi behandler dyr som slaver. Nå er det nok med sirkus som bruker dyr, skriver politikeren ifølge den britiske avisen The Telegraph.