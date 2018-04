KJØRTE UTFOR: Det er fra denne klippen nord for Fort Bragg nær Mendocino i California at bilen kjørte utfor stupet. Foto: Kale Williams / TT / NTB Scanpix

SUV med familie på åtte utfor stup - fem drept, tre savnet

Publisert: 03.04.18 05:06 Oppdatert: 03.04.18 05:22

2018-04-03

En SUV med seks ungdommer og deres foreldre kjørte utfor stup i California. Mødre og tre barn er funnet omkommet. Tre er fortsatt savnet.

Det var ekteparet Jennifer Hart og Sarah Hart og deres seks adoptivbarn, som satt i bilen, da den eskalerte i høy fart utfor stupet av en fjell i California i USA .

Det er ukjent nøyaktig når ulykken skjedde, men bilen ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende 26. mars. Kvinnene og tre av barna ble funnet i og utenfor bilen kort tid etter. Tre andre barn er fortsatt savnet.

Søndag opplyste lokale myndigheter at bilens programvare indikerer at bilen kan ha blitt kjørt utfor med vilje.

Ingen bremsespor

– Bilens data viser at den ble stoppet på en flatt, grusbelagt rasteplass før den eskalerte utfor den bratte, klippete fjellsiden og stupte 30 meter, sier Greg Baarts, leder ved California Highway Patrol til Associated Press .

– Informasjonen fra bilens datasystem, mangel på bremsespor og mangel på tegn til at føreren bremset har ført til at myndighetene tror utforkjøringen ble foretatt med overlegg, sier Baarts.

Vanskelig søk

De tre savnede barna fryktes å ha blitt dratt ut til sjøs.

– Det spesifikke området er svært vanskelig å søke, fordi havstrømmene og tidevannet er kraftig, det er uforutsigbart, og det tåkete vannet gjør det vanskelig å se, sier Greg Van Patten, talsperson for de lokale myndigheten i Mendocino County hvor ulykken skjedde.

Bilen ble funnet med speedometeret låst ved 145 kilometer i timen. Funnet bekreftes av Baarts.

Men han understreker at det ikke indikerer at bilen hadde den farten da den kjørte ut. Speedometeret kan ha låst seg etter at den traff fjellsiden.

Devonte ble verdenskjent

Den multietniske familien var kjent som the Hart Tribe, og var en frisinnet gjeng, som tok spontante langturer og delte ut gratis klemmer.

En av sønnen i familien, Devonte Hart (15), ble kjent da hans bilde gikk verden rundt for tre år siden.

For tre år siden ble Devonte, som da var tolv år gammel, verdenskjent som et symbol på håp og samhold i USA. Det var i 2014, da den betente saken om politivold og rasisme førte til voldsomme demonstrasjoner, i etterkant av at den ubevæpnede tenåringen Michael Brown (18) ble skutt av en politimann i Ferguson, Missouri.

I Portland i delstaten Oregon tok den da 12 å gamle Devonte til gatene sammen med familien. 12-åringen stod og gråt foran en politisperring, mens han holdt et skilt med teksten «gratis klemmer». Politimannen Bret Barnum la merke til gutten, og gikk bort for å hilse.

Nå er Devonte savnet, sammen med Hannah Hart (16) og Sierra Hart (12). De er fryket omkommet. Søskene Markis Hart (19) Abigail Hart (14) og Jeremiah Hart (14), sammen med de 38 år gamle mødrene er funnet drept.

