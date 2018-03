BLE KORSFESTET: Fillipinske Mary Jane Sazon(39) fra var bare en av flere som lot seg korsfeste i dag. Foto: ROMEO RANOCO / Scanpix

Slik markeres langfredag verden over

Publisert: 30.03.18 12:54 Oppdatert: 30.03.18 13:24

Det er mange måter å markere langfredag på. Noen tar den et steg lengre enn andre.

Det er påske og langfredag. Langfredag markeres i kristen tro dagen da Jesus døde på korset under stattholder Pontius Pilatus. For noen betyr dagen fri og avslapping på fjellet. For andre betyr dagen pisking og korsfestelse. Her er noen eksempler på hvordan mennesker i ulike land markerer denne helligdagen.

Tradisjonens tro lar flere katolske filippinere seg piskes og korsfestes på langfredag . Ritualet tar sted i provinsen Pampanga, som ligger 70 kilometer nord for Manila, og blir regnet som høydepunktet under landets påskefeiring. I Filippinene er mer enn 85 prosent av innbyggerne katolikker.

Tradisjonen med korsfestelser, som startet i 1962, faller imidlertid ikke i god jord hos Den katolske kirken. Erkebiskop Socrates Villages, leder av de katolske biskopene på Filippinene, har tidligere uttalt at troende bør avstå fra å delta i ritualene dersom de utelukkende ønsker å vise seg fram.

– Dersom de gjør dette for at folk skal ta bilder med dem eller for å bli populære, ender dette som en spirituell forfengelighet, sa Villages og la til:

– Vi har blitt lært at det ikke er nødvendig å påføre seg selv lemlestelse når Jesus allerede har gjort det på vegne av alle oss.

Påsken i Spania er årets viktigste religiøse høytid, og landet er blant annet kjent for sine overdådige prosesjoner i påskeuken . Palmesøndag, langfredag og 1. påskedag har de største opptogene.

Opptogene starter i den enkelte kirke og beveger seg sakte rundt i gatene. De er organisert av brorskap som jobber hele året for å lage de ekstravagante kostymene og dekorasjonene.

Tusentalls mennesker følger de største prosesjonene, og menneskemengden og støyen kan bli overveldende for noen.

Når påskeprosesjonene er over, er det tradisjon å dele et festmåltid sammen med familie og venner på kveldstid. Deretter er det gjerne fest frem til de tidlige morgentimer, da det atter en gang er tid for å gjøre opp for sine synder i form av botsgang.

Selv om den katolske befolkningen i India bare utgjør 1.6 prosent, markerer troende dagen med blant annet å gå i prosesjon. Prosesjonen kan dog ikke sammenliknes med de som blir arrangert i Spania, som du ser i bildene over.

I Irland åpner pubene dørene på langfredag for første gang på 90 år, etter at loven om at man ikke kan selge alkohol på helligdager ble opphevet, melder Irish Times . Mange vil nok derfor benytte seg av muligheten til å stikke innom sin lokale pub i dag.

For nordmenn flest, er langfredag en fridag på lik linje med andre ikke-religiøse fridager. For mange blir påsken feiret på fjellet og på grunn av det fine skiføret som har vært denne vinteren, skal man ikke se bort ifra at flere benytter seg av anledningen til å ta på seg skiene og nyte dagen utendørs.

