LIVSTIDSDØMT: Peter Madsen ble i april dømt til livstid i fengsel for drapet på den svenske journalisten Kim Wall. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

Fengselsbetjent fikk nært forhold til Madsen – sa opp jobben for å ha kontakt

UTENRIKS 2018-08-21T06:53:02Z

En kvinnelig fengselsbetjent sa opp jobben i Vestre Fengsel i København, fordi hun ville fortsette å ha kontakt med den drapsdømte ubåtkapteinen, skriver Ekstra Bladet.

Publisert: 21.08.18 08:53 Oppdatert: 21.08.18 09:20

– Jeg vet ikke om det utvikler seg til noe mer. Det kan jeg ikke si 100 prosent, sier hun i et intervju til den danske avisen.

Peter Madsen var varetektsfengslet i Vestre Fengsel frem til mai i år, før han ble flyttet til Storstrøm Fengsel.

Oppdaget brevveksling

Under oppholdet i Vestre Fengsel, skal den kvinnelige fengselsbetjenten ha oppsøkt Madsen, selv om hun visste at det kunne få konsekvenser, skriver Ekstra Bladet.

Kvinnen sier til avisen at de to kom fort på bølgelengde, og at hun ønsket å fortsette kontakten.

Hun sa derfor opp jobben, men opplyste ikke fengselsledelsen om hva som var årsaken til oppsigelsen, ifølge den danske avisen.

I oppsigelsestiden oppdaget imidlertid ansatte ved Storstrøm fengsel at det var en hyppig brevveksling mellom de to. Det førte til at kvinnen måtte gå på dagen, skriver Ekstra Bladet.

Skal flyttes

Madsen, som er dømt til livstid i fengsel etter drapet på journalisten Kim Wall , fikk nylig innfridd ønsket om å flyttes fra Storstrøm fengsel til Herstedvester fengsel.

Hans advokat, Betina Hald Engmark, sier til Berlingske at de i flere måneder har bedt om overflyttingen.

For en ukes tid siden ble Madsen overfalt av en annen innsatt . Han fikk en skade i ansiktet og måtte til kortvarig behandling.

Politiet vil ikke gå nærmere inn på hva som er bakgrunnen for overfallet.

– Forberedt og planlagt

Madsen er kjent skyldig i overlagt drap, grov mishandling og seksuelle overgrep mot den svenske journalisten i august 2017.

Han har selv kun erkjent å ha partert liket av Wall, og mener han handlet i panikk.

Madsen har forklart at hun døde som følge av forgiftning ombord i ubåten.

I dommen, som ble fremlagt i april, fremgår det derimot at retten finner det bevist at drapet var forberedt og planlagt.

Madsen anket straffeutmålingen i saken, og Østre Landsret i København har satt av 5., 12. og 14. september til ankesaken .