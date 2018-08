SNAKKER UT: Austin Clay og kjæresten Elektra Emerald møter VG til intervju på en restaurant i Hollywood. Til vanlig spiller de i band sammen. Foto: Johanna Siring / VG

Austin Clay (24): Jeg knuste Trumps «Walk of Fame»-stjerne

HOLLYWOOD, CALIFORNIA (VG) Med en hakke pulveriserte han Donald Trumps utskjelte stjerne på «Hollywood Walk of Fame». Nå er han klar for å gå i fengsel.

– Fengsel er ingen behagelig opplevelse. Det er veldig alvorlig. Men jeg er klar for å ta min straff. Jeg mener at president Donald Trump er en drittsekk, og at det var helt berettiget det jeg gjorde, sier Austin Clay.

24-åringen og kjæresten Elektra Emerald sier ja til å møte VG på en restaurant like ved Hollywoods ikoniske «Walk of Fame», hvor Clay 25. juli knuste Trumps stjerne som han fikk etter TV-suksessen «The Apprentice».

Senere går vi opp på Hollywood Boulevard hvor åstedet er sperret av med gjerder og restene av stjernen tildekket av to treplater.

Der har Trump-supportere skrevet «Trump, love you» og «MAGA» («Make America Great Again»).

Clay forklarer at det var en hundre prosent bevisst, politisk handling . Han sier at han etter aksjonen ringte Beverly Hills-politiet og sa at han ville melde seg i løpet av kort tid.

I dag møter han i retten siktet for vandalisme med en maksstraff på tre år.

– Det er ikke veldig sofistikert å kalle presidenten en drittsekk, men jeg tok et steg tilbake politisk da han ble valgt, fordi jeg mistet motet og troen på demokratiet vårt. Men når jeg ser at han gjør så mye avskyelig som president, med sine bånd til sine egne forretninger, hvordan han snakker om immigrasjon, anklagene fra kvinner om seksuell trakassering, angrepene på LGBT-samfunnet (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner), språket han bruker og de faktiske politiske endringene han gjennomfører, følte jeg at jeg måtte gjøre noe, sier Austin Clay, og legger til:

– Verst er det når han separerer barn fra sine foreldre og ikke gjenforener dem.

Han tilbrakte 18 timer i fengsel. Noen bladde opp 2000 dollar i kausjon.

– Er det riktig å begå ulovlige handlinger for å protestere mot presidenten, Clay?

– Jeg synes det kan sammenlignes med en fredelig demonstrasjon. Vandalisme skader ikke noen. Jeg mener det var viktig og riktig å gjøre noe radikalt for å skape endring.

– Hvor mener du grensen går, ville det for eksempel vært greit hvis noen hadde gått løs på Trumps bygninger i New York?

– Vandalisme er ikke voldelig. Ingen blir skadet. Jeg mener det er greit.

Hollywood Walk of Fame # Navnene til rundt 2600 stjerner er inngravert i fortauet ved Hollywood Boulevard og Vine Street i Hollywood i California. # Skuespillere, musikere, direktører og andre kjente mennesker som har oppnådd noe stort er hedret her. # Donald Trump fikk sin stjerne for innsatsen i TV-programmet «The Apprentice». # Flere millioner mennesker besøker «Walk of Fame» årlig.

– Er det ingen grenser for hva folk kan gjøre for å få fokus på en sak?

– Jeg ville ikke gått ut og skadet en person.

– Må du gjøre ekstreme ting for å få fokus på noe?

– Splittelsen i dette landet vil ikke gå bort på lenge, og hvis dette bidrar til å få folk til å diskutere og få frem deres standpunkter, så mener jeg helt ærlig at det er positivt for demokratiet vårt. Det er så mye som står på spill. Det hadde vært verre hvis folk levde som normalt og ikke gjorde noe. Trump er en trussel mot hele verden.

– Han selv og supporterne hans sier det går veldig bra med USA, jobbtallene og økonomisk ser det lovende ut?

– Hvem går det bra for økonomisk, egentlig? Ikke for meg eller andre i den lavere klassen. Når han snakker om at børsen går så det suser, så favoriserer det bare rike menn som tjener enda mer penger. Det som er så frustrerende, er at supporterne hans er totalt blinde for hva som skjer, sier Clay, som hevder at hans egen familie støtter Trump.

Likevel kaller han presidentens følgere for «hvite menn som spyr ut sitt hat», og at de blir rundlurt av nøkkelord som «jobber», «kull» og «immigrasjon».

Det har vært demonstrasjoner ved Trump-stjernen etter Clays handling. Presidentens supportere har nå festet klistremerker med Trump-navnet på bakken.

– Jeg blir ikke overrasket om det blir slåssing her en dag, sier Austins kjæreste Elektra (22).

– Trump-supporterne kaller det Austin gjorde for voldelig. Men han skadet ikke noen andre. Om noen ble skadet, så er det han selv som må i fengsel.

– Hva tenker du om at kjæresten din kanskje må i fengsel?

– Det er skremmende. Men det er ikke mange som har mot til å stå opp mot noe på den måten. Jeg er stolt over det han gjorde, sier hun.

Nå er det en stor diskusjon i Hollywood om Trumps stjerne skal fjernes for alltid.

Byrådet i West Hollywood har enstemmig vedtatt at de vil ha den bort, fordi presidenten har verdier de ikke ønsker å identifisere seg med. Men byrådet har ikke autoritet i denne saken.

Hollywood Chamber of Commerce har siste ord.