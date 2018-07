Verdens beste dronebilder er kåret

ÅRETS DRONEBILDE: Franske Florian Ledoux fanget et bilde av en isbjørn som svømmer gjennom frosset vann og isflak i den kanadiske byen Nunavut. Bildet vant den gjeveste prisen.

Mer enn 4400 fotografier ble sendt inn fra hele verden i den nyoppstartede fotokonkurransen «The Drone Awards». Se vinnerbildene her.

The 2018 Drone Awards har kårets verdens beste luftfotografier tatt det siste året. Både amatører og profesjonelle fotografer fra 101 land har sendt inn i seks ulike kategorier i fotokonkurransen.

Førsteprisen gikk til den franske fotografen Florian Ledoux, som fanget et bilde av isbjørn mens den tar seg gjennom to isflak ved den kanadiske byen Nunavut.



– Jeg tror disse bildene bidrar til å observere og dokumentere deres oppførsel fra en ny innfallsvinkel, forteller Ledoux på nettsidene til kåringen.

Han håper bildene vil føre til flere naturreservater i pol-områdene.

Se bildene fra de resterende kategoriene her:

KAOS: En tidlig morning på en av Bogotas markeder. Et kaos av menensker, biler, frukt og grønnsaker skaper en mosaikk av farger og tekstur.

