STENGT: Det uvanlige snøfallet gjorde at myndighetene i Paris til og med stengte Eiffeltårnet for besøkende tirsdag. Foto: Francois Mori / NTB Scanpix

Snøkaos lammer Paris

Publisert: 07.02.18 09:47

UTENRIKS 2018-02-07T08:47:03Z

PARIS (VG) Store mengder snø gjør at trafikken i Frankrikes hovedstad står helt stille. Køene er flere hundre kilometer lange.

Bilførerne i Frankrikes hovedstad er vanligvis både offensive og uredde, men de siste to dagene har de stått overfor et fenomen de ikke vet hvordan de skal takle: Snø.

Natt til tirsdag begynte snøen å falle over Paris , og da det fortsatte å lave hvitt ned fra himmelen gjennom dagen, og også natt til onsdag, visste pariserne ikke sine arme råd.

Køene ut av og hovedstaden var til sammen svimlende 739 kilometer tirsdag kveld, ifølge trafikktjenesten Sytadin. Onsdag morgen er trafikken i Paris og forstedene rundt helt paralysert av laget med snø som måler rundt 10 centimeter.

– Livsfarlig

Da VG kjørte taxi gjennom det snøkledde Paris tirsdag kveld, tok det nesten tre timer å kjøre en 20 kilometers rute, som vanligvis tar kun litt over 20 minutter. Sjåføren Jean-Michel var fortvilet.

– Dette er livsfarlig! Mitt eneste mål er å komme hjem uten å havne i en ulykke, sa den eldre pariseren mens han sneglet seg frem på slapsen på motorveien.

Onsdag er en fjerdedel av det franske fastlandets departement klassifisert i faresone rød for vintervær, ifølge The Guardian.

Hjemme fra jobb

På fransk radio forteller parisiske arbeidsgivere at de frykter at flere ansatte lar være å komme på jobb på grunn av logistikkproblemer. Jean-Michel er en av dem, fortalte taxisjåføren til VG. Å forsøke å kjøre på slike forhold er bare for risikabelt, mente han. Tirsdag kveld så VG flere kjøretøy som hadde sklidd ut av veien.

– Ingen har annet enn vanlige dekk, for hvem skifter til vinterdekk når det bare er vinter én dag i året?, beklaget taxisjåføren seg, mens han nervøst la en meget lett fot på gasspedalen.

Det er også kraftige forsinkelser i kollektivtrafikken, noe som førte til at 1500 værfaste mennesker måtte overnatte på togstasjoner natt til onsdag .

Det er meldt mer snø onsdag ettermiddag, og videre i uka skal temperature fortsette å falle, helt ned til -10 grader, melder France24 .