Frode Berg fengslet i to nye måneder: – Jeg er ved godt mot

UTENRIKS 2018-11-30T07:36:18Z

MOSKVA (VG) Frode Berg (63) møtte i byretten i Moskva fredag, hvor han ble fengslet i to nye måneder. Forsvarsadvokaten håper rettssaken mot finnmarkingen kan starte i januar.

Publisert: 30.11.18 08:36 Oppdatert: 30.11.18 10:18

Både Frode Berg og hans russiske forsvarer Ilja Novikov var fredag formiddag på plass i byretten i Moskva .

– Jeg er ved godt mot, sier Frode Berg til VG.

Noen minutter tidligere hadde dommeren godkjent å forlenge varetektsfengslingen av nordmannen i to nye måneder, til 5. februar 2019.

FAKTA: FRODE BERG * Frode Berg (62) er en tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes. * Berg jobbet ved grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år fram til 2014, da han ble pensjonist. Han har i flere år vært engasjert i norsk-russisk samarbeid. * Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. Nordmannen er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje. * Berg har forklart at han ble narret i en felle. Han skal ha blitt bedt av nordmenn om å overlevere pengesummen i Moskva og har selv innrømmet å ha jobbet for norsk etterretning. * 2. februar ble varetektsfengslingen av Berg forlenget med tre måneder fram til 3. mai. Han fikk da forlenget varetekten med ytterligere tre måneder. * 14. juni forkastet en russisk domstol anken fra Berg der han begjærte seg løslatt mot kausjon. * 18. juli ble Berg varetektsfengslet i Russland i ytterligere minst to måneder. * 1. oktober ble fengslingen igjen forlenget, nå til 5. desember. * 30. november fremstilles Berg for forlenget varetektsfengsling på nytt. Kilde: NTB

Håper på rettssak i januar

Det er neste uke, den 5. desember, ett år siden Frode Berg ble pågrepet i Moskva med 3000 euro i kontanter og siktet for spionasje mot Russland . Russisk etterretning ba om forlenget varetektsfengsling i fredagens rettsmøte - et ønske som ble imøtekommet av domstolen.

Etterforskningen av saken mot Frode Berg nærmer seg nå slutten. Både Berg selv og hans advokat Ilja Novikov håper at rettssaken kan komme opp så snart som mulig.

– Jeg håper på en rettssak i januar, senest i februar, sier Novikov til VG.

Ifølge Novikov blir det ikke ført noen norske vitner.

– Det er viktigst å få saken raskt avgjort, så vi kan få en diplomatisk løsning, sier Novikov.









1 av 3 BAK GLASS: Advokat Ilja Novikov og Frode Berg fotografert i forbindelse med fredagens fengslingsmøte i byretten i Moskva. Ole Kristian Strøm

– Håp om å få Frode hjem

Frode Bergs helsetilstand er nå «middels god», ifølge den russiske advokaten.

– Han er glad for at det går mot en avslutning av saken. Frode føler at saken hans er nærmere en løsning, sier Novikov til VG.

– Jeg tror det er et reelt håp om at Frode skal få komme hjem, sier Novikov.

Han forteller at Frode Berg takker for all støtten hjemmefra.

Flyttet til bedre celle

Etter at saken fikk ny etterforsker i mai, ble Frode Berg nektet alle kontakt med familien i Finnmark i lengre tid. Men den siste tiden har han igjen fått lov til å snakke med kona når den norske ambassaden har vært på besøk i fengslet.

Berg er flyttet til en bedre celle i Lefortovo-fengslet. Han har også fått de norske bøkene han ventet på i månedsvis.

– Det eneste jeg har gjort er å ta med en konvolutt med penger. Jeg føler meg lurt, har han tidligere sagt til norske journalister under fengslingsmøter i Moskva.

Frode Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, mener at et bytte med en annen, russisk, fange, er Bergs beste sjanser for å kunne komme hjem til Norge.

Både VG og NRK har den siste tiden omtalt mannen som rekrutterte Frode Berg til å jobbe for norsk etterretning.

Ifølge russisk etterretning har Frode Berg vært på fem spionturer til Russland.