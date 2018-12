PLASTISKE OPERASJONER: Juan Carlos «Chupeta» Ramírez-Abadía før og etter en serie plastiske operasjoner. Politiet måtte bruke et dataprogram for stemmegjenkjenning for å identifisere ham. Foto: Brooklyn Federal Court

Smuglet tonnevis av kokain: Nå vitner han mot partneren

«Chupeta» beordret 150 drap og smuglet 400 tonn kokain. Mandag vitnet han i rettssaken mot sin tidligere samarbeidspartner.

Siden 13. november har rettssaken mot narkotikabossen Joaquín «El Chapo» Guzman pågått i New York. Meksikaneren er tiltalt for å ha smuglet 200 tonn kokain over grensen fra Mexico til USA . Han skal også ha begått drap, kidnappinger og tortur.

Mandag sto en av El Chapos tidligere kolleger i vitneboksen: Colombianeren Juan Carlos «Chupeta» Ramírez-Abadía.

Chupeta, som betyr «Kjærlighet på pinne», har vært gjennom en rekke plastiske operasjoner. Det gjorde at han ble kalt «mannen med tusen ansikter». Til tross for de fysiske endringene, ble han oppdaget i Brasil i 2017. På grunn av operasjonene, måtte politiet bruke et dataprogram for stemmegjenkjenning for å identifisere ham.

De to narkobaronene gjorde en avtale om å samarbeide på begynnelsen av 1990-tallet. Ramírez-Abadía leverte kokain fra Colombia til Guzman i Mexico. Guzman var leder for det beryktede Sinaloa-kartellet, som transporterte narkotikaen videre til USA.

Kontrollerte kokainprisen

I rettssaken mandag fortalte Ramírez-Abadía om hvordan han skiftet fra å levere kokainen med fly til å bruke båter, fordi amerikanerne begynte å ta i bruk radar i jakten på smuglere. Den første båtlasten var på ti tonn kokain, og ble levert i den meksikanske byen Acapulco.

Chupeta fortalte i retten at han smuglet så mye kokain at han kunne kontrollere prisen på gaten i New York, skriver The Independent .

«Mange ganger holdt jeg det igjen, slik prisen gikk opp, fordi det var mindre kokain på gaten. Så sendte jeg ut mitt kokain, og profitten ble større», sa colombianeren.

I retten fortalte Ramírez-Abadía flere anekdoter fra livet som narkotikasmugler. Journalist Keegan Hamilton, som har laget en podkast om El Chapo, har gjenfortalt historiene fra rettssalen på Twitter .

Ramírez-Abadía brukte fiskebåter for å transportere kokainet til Mexico. En gang han sendte han av gårde en uvanlig stor last, 20 tonn kokain, gikk ting galt. Kapteinen om bord på skuta brukte selv kokain. Han var så høy at han hallusinerte, og så spøkelser og skip fra den amerikanske kystvakten. Dermed senket han skipet med kokain for 400 millioner dollar om bord.

Styrte forretningene fra fengselet

Chupeta fløy umiddelbart til Mexico med falske reisedokumenter. På flyplassen ble han tatt imot av politimenn på Sinaloa-kartellets lønningsliste.

Sammen med den meksikanske smuglerkompanjongen Amado Carillo Fuentes, lette han etter det tapte skipet i helikopter. De fant ingen ting.

«Da jeg så alt havet, ble jeg veldig trist. Jeg var nedfor. Jeg sa at de aldri kom til å finne det», sa Chupeta i retten, ifølge Hamilton.

Men Carillo Fuentes ga ikke opp, og fortsatte letingen i et år. Til sutt fant han vraket, og sendte dykkere ned for å hente opp lasten. Dessverre hadde ikke alle varene tålt å ligge under vann såpass lenge.

«Carillo Fuentos-brødrene ba meg sende en kjemiker, fordi deler av kokainet var ødelagt av vannet», sa Ramírez-Abadía i retten.

Senere fikk Chupeta et nytt problem på sjøen. En båt med 15 tonn kokain forsvant i en orkan. El Chapo gikk med på å betale 43 millioner dollar for den tapte narkotikaen, men han ble arrestert før han rakk å betale tilbake.

Broren til Guzman og hans partnere tok over gjelden, men det tok over et år før de betalte tilbake.

«Alt fortsatte som før. Så vidt jeg kunne forstå, fortsatte han kokainforretningene fra fengselet», sa Ramírez-Abadía.

Enorm rikdom

Guzman ble involvert i organisert kriminalitet mens han var i begynnelsen av 20-årene. På 1980-tallet ble han sjåfør for den kjente meksikanske narkobaronen Félix Gallardo. Derfra jobbet han seg raskt oppover i gradene, og fikk fort et rykte for å være svært brutal.

I løpet av rettssaken har vitner fortalt om de enorme pengesummene Guzman tjent på smuglingen. Narkotikaen ble fraktet gjennom tunneler under grensen til USA, i tankbiler eller forkledd i hermetikkbokser. Pengene ble fraktet tilbake til Mexico i private jetfly, ti millioner dollar om gangen.

Dette ga El Chapo muligheten til å leve i overdådig luksus. Han bodde i en svær villa utenfor Acapulco. I hagen hadde han en dyrehage, med løver, tigere og pantere. En diger yacht lå ankret ute i sjøen.

Guzman var ikke uten konkurrenter i kokainbransjen. På begynnelsen av 1990-tallet var han involvert i en brutal narkotikakrig med rivalene i Tijuana-kartellet.

I mai 1993 skulle leiesoldater fra Tijuana-kartellet ta livet av El Chapo. Men de pepret feil bil full av kuler, og drepte i stedet en kjent og folkekjær kardinal. Politiet i Mexico satte inn store ressurser for å fange de involverte.

Guzman ble arrestert noen måneder senere, og dømt til 20 års fengsel. Men utenfor murene fortsatte Sinaloa-kartellet å håve inn penger på smuglingen, nå under ledelse av broren Arturo.

I 2001 klarte Guzman å rømme. Etter 13 år på frifot, ble han igjen arrestert i 2014.

Cali-kartellet

Ramírez-Abadía, som vitnet mandag, var en del av Cali-kartellet, som dominerte kokainproduksjonen i Colombia, etter at Pablo Escobar ble drept i en skuddveksling med politiet i 1993. Ramírez-Abadía kom seg til topps i kartellet, før han ble pågrepet i Colombia i 1996. Han slapp ut igjen etter seks år.

Utenfor murene fortsatte han narkotikasmuglingen. Torsdag fortalte han i retten at han har beordret drapene på 150 personer . Han anslo at han har smuglet 400 tonn kokain i løpet av sin 20 år lange karriere.

Etter arrestasjonen i Brasil i 2007, ble Ramírez-Abadía utlevert til USA. Der erklærte han seg skyldig i kokainsmugling, og ble en informant for amerikanske myndigheter.

Guzman, derimot, nekter straffskyld. Rettssaken er ventet å vare i fire måneder.