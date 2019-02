INGEN DYREELSKER: President Donald Trump har ingen kjæledyr og har heller ingen planer om å skaffe seg det. Bare tre presidenter før ham har valgt å ikke ha kjæledyr. Foto: AP / NTB scanpix

Trump bryter lang tradisjon - har ikke dyr

Hester, mus, bjørn og alligatorer har bodd i Det hvite hus. Men Donald Trump har ingen kjæledyr – som første president siden 1869.

Presidenten legger ikke skjul på at han ikke er noen hundeelsker, selv om han var tilsynelatende imponert da han nylig fikk demonstrert evnene til en gruppe schæfere som jobber for Secret Service.

På mandagens valgkampmøte i El Paso i Texas, sa Trump at han ville ha følt seg «litt teit» dersom han skulle ha gått tur med en hund på plenen utenfor Det hvite hus .

– Altså, jeg hadde ikke hatt noe imot å ha en, helt ærlig. Men jeg har ikke tid, sier han.

Det er han nesten alene om – for de aller, aller fleste har hatt kjæledyr mens de har vært president.

Har blitt oppfordret til å få hund

Samtidig har Trump gjort det klart at han klarer seg utmerket i dagliglivet uten selskap av en «siklende» hund, eller katt, i motsetning til de aller fleste av sine forgjengere.

Trump sa videre at flere har oppfordret ham til å skaffe seg hund fordi det vil være «politisk lurt».

– Men jeg har svart at det er ikke slike forhold jeg vil ha til mitt folk, understreket presidenten.

MARSIPANHUND: Her har Obama-familiens hund Bo blitt laget i marsipan utenfor pepperkakemodellen av Det hvite hus julen 2010. Huset er trukket i hvit sjokolade. Foto: LARRY DOWNING / REUTERS

Hunden Millie ble nevnt i tale

Kjæledyrene i Det hvite hus får nærmest kjendisstatus.

– Det gir en følelse av at Det hvite hus er et hjem der familien bor og koser seg i hverandres selskap, ikke bare et museum, sier historiker Ed Lengel til CNN.

Millie, den engelske springer spanielen til president George H.W. Bush (1989–1993) ble faktisk nevnt i en av hans taler i 1992:

Han skulle stille til gjenvalg, og sa at «hunden min Millie vet mer om utenrikssaker en de to tufsene der», og siktet til sine motkandidater Bill Clinton og Al Gore.

arrow-right expand-left SPRINGER SPANIEL: Barbara Bush, kona til president George H. W. Bush, barnebarnet Barbara og hunden Millie venter på presidenten på trappen utenfor Det hvite hus i 1991.

De aller fleste kjæledyrene som har bodd i Det hvite hus opp gjennom årene, har vært hunder eller katter.

Socks Clinton er den svarte og hvite gatekatten Bill og Hillary Clinton hadde under hans presidentskap.

arrow-right expand-left MJAU: Gatekatten Socks titter over talerstolen i Det hvite hus. Her bodde katten sammen med familien Clinton da Bill Clinton var president - frem til 2001. Bildet er fra 1994.

Socks gikk imidlertid ikke særlig godt overens med Clinton-familiens hund Buddy, og de to kjæledyrene til familien måtte derfor bo i hver sin del av Det hvite hus.

Socks flyttet derfor også sammen med Bill Clintons sekretær Betty Currie da Clinton var ferdig som president.

NYTT FAMILIEMEDLEM: Her har familien Clinton akkurat fått lille Buddy i 1997. Labrador-valpen er bare tre måneder gammel. Foto: GREG GIBSON / AP

Mer eksotisk før

Men også hester, mus, papegøyer, esler, bjørner, alligatorer, øgler og silkeormer har vært blant USAs «førstedyr».

les også Trodde han reddet hamster – var lemen

Theodore Roosevelt (1901–1909) var kjent for å ha mange kjæledyr. I tillegg til veldig mange hunder, hadde familien blant annet gris, flekkhyene, ugle, høner, slange, en liten bjørn, marsvin og en shetlandsponni.

Kun tre andre amerikanske presidenter i tillegg til Trump har ikke hatt noen kjæledyr mens de satt i embetet. Det var Martin van Buren, som var president fra 1837 til 1841, James K. Polk (1845–1849) og Andrew Johnson (1865-1869).