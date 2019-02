UT: Russlands president Vladimir Putin kunngjorde nå deres svar på at USA bryter ut av atomavtalen INF. Foto: Mikhail Klimentyev / TT NYHETSBYRÅN

Russland svarer USA: Trekker seg fra atomavtale

UTENRIKS 2019-02-02T09:22:11Z

Russland trekker seg fra nedrustningsavtalen INF, dagen etter USA gjorde det samme.

Publisert: 02.02.19 10:22 Oppdatert: 02.02.19 10:41

– Russland vil si opp deltagelsen i avtalen, sier president Vladimir Putin ifølge de russiske mediene Ria og Interfax.

På en pressekonferanse i Washington fredag ettermiddag kunngjorde amerikanske myndigheter at de ikke lenger følger seg bundet av avtalen fra 1987 . Og nå kom Russlands svar.

DETTE ER INF-AVTALEN * INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty og er en nedrustningsavtale mellom USA og Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter. * Avtalen ble inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987. Den trådte i kraft 1. juni 1988. Avtalen var den første som fjernet en hel våpenklasse fra de to atommaktenes arsenaler. * USA kvittet seg med om lag 850 missiler av typen Pershing 1B, Pershing 2 og BGM-109 Tomahawk. * Sovjetunionen destruerte 1.850 missiler av typen SS-4, SS-5, SS-12, SS-23, SS-20 og SSC-X-4. (Kilder: Ritzau, Store norske leksikon, NTB)

Anklager Russland for brudd

Ifølge Interfax sa Putin at han ikke vil Russland plassere mellomdistanseraketter i andre regioner i verden før amerikanske våpen plasseres der.

USA har imidlertid vist til det de mener er Russlands systematiske brudd på avtalen, og en ny russisk generasjon med missiler som skal være utplassert i Europa i strid med avtalen. NATO-landene skrev i en samlet uttalelse at det er Russland som alene bærer ansvaret for at INF-avtalen nå er ute.

Russlands president Vladimir Putin truet i desember med å utviklet nye mellomdistanseraketter dersom USA trekker seg fra avtalen.



Satte frist – slik endte det

NATO-sjef Jens Stoltenberg sa går til VG at de ikke har noen planer om å utplassere nye landbaserte atomvåpen i Europa, etter at avtalen som forbyr mellomdistanseraketter nå faller bort.

– Men vi må se på de militære konsekvensene av at INF-avtalen er i ferd med å bryte sammen, og at Russland utplasserer nye mellomdistansevåpen. Det vil gjøre på en grundig og forsvarlig måte, sa Stoltenberg til VG .

Amerikanerne satte i desember en 60-dagers frist for at Russland måtte innrette seg etter avtalen og fjerne en ny generasjon missiler som USA mener er i brudd med avtalen.

– I nesten seks år har vi forsøkt å få Russland til å respektere avtalen, sa utenriksminister Mike Pompeo på en pressekonferanse i går.

INF-avtalen ble inngått i 1987 mellom Sovjetunionen og USA. Den forbyr produksjon og utplassering av kjernevåpen med rekkevidde mellom 500 og 5500 kilometer på europeisk jord.

– At vi nå risikerer videre opprusting er det ingen tvil om, sa Henrik Urdal, direktør på fredsforskningsinstituttet PRIO, til VG torsdag.