«USAs tøffeste sheriff» vil inn i Senatet

Publisert: 10.01.18 06:51

Den omstridte sheriffen Joe Arpaio, som Donald Trump benådet i fjor, ønsker å stille til valg som senator for å støtte presidenten.

Den 85 år gamle republikaneren Arpaio sier han vil stille som senator i Arizona. Bakgrunnen er at han ønsker «å støtte Trumps agenda og politikk og hans mål om å «’Make America Great Again’», som var Trumps slagord under presidentkampanjen.

I august i fjor benådet Trump Arpaio , som ble funnet skyldig i å ha fortsatt å bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende. Trump skal ha bedt justisminister Jeff Sessions om å stanse straffesaken. Da Sessions sa nei, benådet presidenten Arpaio.

Arpaio risikerte seks måneders fengsel etter han hadde blitt funnet skyldig.

Benåndingen skapte sterke reaksjoner blant folk som mente den var en hån både mot minoriteter og amerikansk lov.

Den tidligere sheriffen kaller seg selv «USAs tøffeste sheriff» og ble for alvor kjent da han på 1990-tallet utvidet et lokalt fengsel ved å opprette en teltleir han selv omtalte som en konsentrasjonsleir.

Han ble valgt til sheriff første gang i 1993, og kom inn i jobben i starten av det som i USA blir kalt «Tough on Crime»-æraen, der det å slå hardt ned på kriminalitet var en prioritet.

I sin tid som sheriff bestemte han blant annet at innsatte i fengsler han hadde ansvaret for ikke lenger skulle få servert kaffe. Dette for å spare penger. I tillegg la han ned forbud mot sex-magasiner og sigaretter.

I 2008 ble han dessuten beordret av en dommer til å forbedre forholdene i fengslene, etter det ble klart at de innsatte ikke fikk tilstrekkelig og tilpasset medisinsk hjelp, at de fikk usunn og råtten mat, og at de bodde på uhygienske celler, ifølge New York Times.

