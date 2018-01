FANGET? Sjeik Abdullah (t.h.), her avbildet med kong Salman av Saudi-Arabia, hevder i en video at han har blitt holdt fanget i Emiratene. Foto: AP

Kongelig fra Qatar sier han holdes fanget av Emiratene

Publisert: 15.01.18 12:02

Sjeik Abdullah bin Ali al-Thani har lagt ut en kryptisk video der han hevder han holdes mot sin vilje i De forente arabiske emirater. Emiratene nekter for at dette har skjedd.

Utenriksdepartementet i Emiratene nekter for at noe av det den qatarske kongelige forteller om i en video publisert søndag har skjedd, ifølge BBC .

I videoen lagt ut på nett søndag ser sjeik Abdulah rett inn i kameraet mens han forteller at han holdes fanget i De forente arabiske emirater .

– Jeg er for øyeblikket i Abu Dhabi, gjest hos Sjeik Mohamed. Men jeg har ikke gjeste-status, snarere holdes jeg her. De har bedt meg om å ikke flytte på meg, sier han og fortsetter:

– De har fortalt meg at jeg ikke får dra. Jeg er redd for at noe vil skje med meg, og at folk i Qatar vil få skylden. Jeg vil bare informere dere om at hvis noe skjer med meg, er folket i Qatar uskyldige (...) Jeg er gjest hos Sjeik Mohammed, og hvis noe skjer med meg etter dette så er han fullt ansvarlig.

Emiratenes kronprins, Mohammed bin Zayed, refereres til som sjeik Mohammed, og det antas at det her ham han sikter til.

Emiratene: Sjeiken har hatt full bevegelsesfrihet

Utenriksdepartementet i Emiratene har hevder at sjeik Abdullah kom til Emiratene som gjest, på eget initiativ.

– Sjeik Abdullah nøt en varm velkomst og gjestfrihet under sitt opphold i Emiratene, etter at han hadde blitt behandlet dårlig av regjeringen i Qatar, skriver de, ifølge ENA , et statlig nyhetsbyrå i Emiratene.

ENA skriver at myndighetene understreker at sjeiken hadde full bevegelsesfrihet under sitt opphold, og at hans ønske å forlate landet nå er innfridd uten hindringer.

Ifølge Reuters sier myndighetene i Qatar at det er vanskelig å få oversikt over situasjonen på grunn av mangel på diplomatiske bånd til Qatar, men at de følger nøye med.

Viktig rolle i diplomatisk krise

Qatar har et svært anstrengt forhold til sine naboland, inkludert med Emiratene, som ble satt på spissen i juni da seks land brøt alle bånd med landet. Sjeik Abdullah ble en sentral person i forhandlingene etter denne diplomatiske krisen.

Få med deg bakgrunnen: Derfor er det Qatar-krise i gulfen.

Landene har oppgitt ulike årsaker til at de brøt båndene med Qatar, men påstander om at Qatar driver innblanding i deres politikk er et gjennomgående tema. Nabolandene har stilt 13 krav Qatar har avvist.

VG-leder fra i sommer: Et umulig ultimatum.

Sjeik Abdullah har kontroversielt jobbet for bedre relasjoner med nabolandene, særlig med Saudi-Arabia, som er nært alliert med Emiratene. Der har han forhandlet om en avtale om å fortsatt tillate pilegrimsreisende fra Qatar å reise til Mekka.

Under forhandlingen rundt denne avtalen insisterte Qatar på at sjeiken ikke offisielt representerte dem og at han var på et privat besøk i Saudi-Arabia, men Saudi-Arabia forholdt likevel konsekvent til ham og ga uttrykk for å støtte ham, skriver Deutsche Welle.